Verluste für Söder : CSU liegt in Bayern bei 36 Prozent

Im Vergleich zum Januar 2021 hat die CSU in Bayern deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung verloren. Hatte die Partei damals noch eine absolute Mehrheit in Aussicht, könnte sie gegenwärtig nur mit einem Wähleranteil von 36 Prozent (minus 12 Prozentpunkte) rechnen. Das ergab der Bayerntrend, eine repräsentative Studie von Infratest Dimap im Auftrag des BR. Zugleich müsste sich die CSU einen neuen Koalitionspartner suchen.

Die Freien Wähler kämen wie vor einem Jahr auf acht Prozent, so dass das derzeitige Zwei-Parteien-Bündnis ohne Mehrheit im Freistaat wäre. Zweitstärkste Partei blieben in Bayern die Grünen, die in der Sonntagsfrage mit 16 Prozent jedoch schlechter abschneiden als vor einem Jahr (minus drei). Klar besser läge die SPD mit 14 Prozent (plus sieben), ebenso die AfD mit zehn Prozent (plus drei). Verbessern könnte sich auch die FDP mit sieben Prozent (plus vier).

Popularität von Söder und Aiwanger sinkt

Die Bayern haben auch eine kritischere Sicht auf das Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung als vor einem Jahr: Weniger als die Hälfte ist damit zufrieden. Das schlägt sich auch in der Gesamtbewertung der Regierung nieder. Im Januar 2021 waren noch 70 Prozent zufrieden mit ihrer Arbeit, derzeit ist es nur gut die Hälfte (54 Prozent). 44 Prozent sind unzufrieden.

#Auch Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder kann an die Popularität von vor einem Jahr nicht anknüpfen. Mit einem Zuspruch von derzeit 55 Prozent (minus zehn) liegt er aber weiter an der Spitze, knapp vor Landtagspräsidentin Ilse Aigner (52 Prozent; minus vier). Noch größer als beim CSU-Regierungschef ist der Sympathieverlust bei dessen Stellvertreter im Kabinett, Hubert Aiwanger. Der Wirtschaftsminister von den Freien Wählern überzeugt aktuell nur noch jeden dritten Wahlberechtigten (36 Prozent; minus 18). Von den Landesspitzen der Opposition bekommt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze mit 28 Prozent (minus vier) trotz Verlusten wie gehabt den größten Zuspruch.