Dorothee Bär im Gespräch : „Noch nie gehört, dass ein Dirndl unseriös sein soll“

Aktualisiert am

Im Interview mit der F.A.Z. Woche erklärt CSU-Staatsministerin Dorothee Bär, warum ein Digitalministerium überfällig ist, wie Söder die Basis begeistert – und ob es Frauen in der Politik schwerer als Männer haben.

Dorothee Bär im Dirndl und Alexander Dobrindt mit Brezel im Oktober 2018 auf dem Oktoberfest in München. Bild: Picture-Alliance

Frau Bär, Ihr Parteichef Markus Söder ist seit Längerem der Auffassung, dass die Bundesregierung, an der auch die CSU beteiligt ist, nicht gut genug performt. Sehen Sie das auch so?

Es geht dabei um die Wahrnehmung der Bundesregierung. Wir haben in dieser Legislaturperiode viel erreicht, die Erfolge werden in der Öffentlichkeit jedoch kaum wahrgenommen. Dass die Arbeit der Bundesregierung nicht so positiv beurteilt wird, liegt vor allem daran, dass wir einen Koalitionspartner haben, der seine Unlust, mit uns gemeinsam zu regieren, permanent zur Schau trägt.