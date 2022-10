Parteitag der CSU : Söder macht Druck auf die Ampel

Aktualisiert am

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat auf einem Parteitag in Augsburg Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, „extrem schnöselig“ und „arrogant“ aufzutreten, nicht zuletzt gegenüber den Nachbarländern. „Olaf Scholz düpiert die ganze Europäische Union“, sagte Söder mit Blick etwa auf Nichtabsprachen zu Entlastungspaketen.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Hochmut komme vor dem Fall, er rate Scholz „dringend zu mehr Kooperation“. Söder kritisierte auch die Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco am Hamburger Hafen, die von Scholz gegen den Widerstand von Kabinettskollegen durchgesetzt worden war. Angesichts der Erfahrungen mit Russland sei das „das falsche Signal“, so Söder.

Scholz´ Parteifreund, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, kritisierte Söder für seine Corona-, wie auch seine Drogenpolitik. „Es ist unverantwortlich, vor Corona zu warnen und Kiffen zu erlauben.“ Söder hob hervor: „Ich will keine Drogen in Bayern“, nachdem er zuvor gelobt hatte, es sei richtig gewesen, das Oktoberfest in diesem Jahr stattfinden zu lassen.

Söder ritt auch harte Attacken gegen die Grünen. Sie seien „nicht kompetent in Krisenzeiten“, eine „nette Schönwetterpartei“. Ihr Widerstand gegen eine Laufzeitverlängerung der drei am Netz verbliebenen Atomkraftwerke zeige, dass es ihnen gar nicht um Klimaschutz gehe. Es handele sich bei ihnen vielmehr immer noch um die alte linke Anti-AKW-Partei, in der „Claudia Roth weint und Trittin schreit“. Es sei dem „massiven Druck“ der CSU zu verdanken, dass die Ampel wichtige Entscheidungen getroffen habe.

CSU fordert Ausbau der Erneuerbaren

Als Beispiel nannte Söder die Befüllung der Gasspeicher im Süden oder eben die Laufzeitverlängerung, die der CSU allerdings nicht lang genug ist. Im Leitantrag zum Parteitag heißt es dazu: „Den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Die Antwort Deutschlands auf den abrupten Wegfall der Technologiebrücke Pipelinegas kann aber nicht darin bestehen, gleichzeitig die noch bestehende Brücke Kernenergie einzureißen.“

Die Entscheidung der Ampel, die Atomkraftwerke lediglich bis April 2023 weiterlaufen zu lassen, sei „ein durchsichtiger ideologischer Kompromiss zur Rettung der zerstrittenen linksliberalen Koalition, aber vor allem eine dramatische Fehlentscheidung für unser Land und den Klimaschutz“. Daher fordere man die Bundesregierung auf, „den gesetzlichen Rahmen für die Verlängerung der Laufzeiten aller drei am Netz verbliebenen Kernkraftwerke bis mindestens Ende 2024 sowie das in Reservehalten der drei kürzlich stillgelegten Kernkraftwerke zu schaffen“. Söder verlangte auch, „endlich Brennstäbe zu besorgen“.

In dem elf Seiten umfassenden Leitantrag verlangt die CSU den Ausbau der erneuerbaren Energien „marktgerecht zu beschleunigen“. Bayern werde „in den nächsten Jahren bis zu 1000 neue Windräder“ bauen; zuletzt war immer von „bis zu 800“ die Rede, wobei der Zeitraum ähnlich vage umrissen wurde. Die CSU richtet in dem Antrag allerlei weitere Forderungen an den Bund: Analog zum LNG-Beschleunigungsgesetz solle die Ampel auch den Ausbau von Wasserkraft, Biomasse und Geothermie beschleunigen.

Neuer Wahlkampfslogan: „Hightech und Heimat“

Für die grundlastfähige Geothermie, die insbesondere im Großraum München lukrativ ist, müssten die Mittel der Bundesförderung erhöht werden. Zur weiteren Entlastung der Bürger solle ein Preisdeckel nicht nur für Gas, sondern auch für Strom, Heizöl, Pellets und Benzin eingeführt werden.

Söder sagte, es sei der Auftrag der CSU, in diesen schwierigen Zeiten „Halt zu geben, Hoffnung zu machen“. Seine Vision für Bayern sei es, „modernste Technologie mit Wertegebundenheit“ zu vereinen. Die „Hightech Agenda“ sei das „Herzstück“ seiner Regierungsarbeit. In seiner Rede, die bei den Delegierten gut ankam, ließ er erkennen, welcher Slogan fürs anstehende Wahljahr das Rennen gemacht hat: weder „Leberkäs und Laser“ noch „Raumfahrt und Rosenkranz“, sondern: „Hightech und Heimat“.

Nach einem Delegiertenabend und der „Langen Nacht der CSU powered by JU“ wird sich die CSU auch an diesem Samstag noch einmal auf dem Messegelände in Augsburg zusammenfinden, dann wird der Vorsitzende der Schwesterpartei, Friedrich Merz, zu ihr sprechen. Söder hob das aus seiner Sicht verbesserte Verhältnis zur Schwesterpartei hervor: CDU und CSU würden „in der schweren Zeit besonders gemeinsam zusammenarbeiten“.