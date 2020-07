CSU-Minister in Berlin : Söders Wackelkandidat

Seit der Corona-Krise sitzen die CSU-Minister in Berlin fest im Sattel – alle bis auf einen. Da stellt sich die Frage: Was ist eigentlich aus Söders erwünschter Kabinettsumbildung geworden?

Seehofer, Söder und Scheuer in alten Zeiten auf CSU-Parteitag 2017 in Nürnberg Bild: AP

Als ob Andreas Scheuer nicht schon genügend politische Baustellen zu betreuen hätte, stieß er den Spaten am Mittwoch noch einmal fest in den harten Boden der Pkw-Maut. Der Bundesverkehrsminister, der durch den Untersuchungsausschuss zum Thema sowieso unter Dauerdruck steht, war zuletzt schon von seinem Parteichef, dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder, öffentlich kritisiert worden für das Chaos bei der Bußgeld-Novelle. Nun geriet Scheuers Sprecher vor der Bundespressekonferenz in die Defensive. Grund: Der Verkehrsminister will eine europaweite Pkw-Maut einführen.

Den Plan hatten andere schon, er ist auch durchaus diskutabel, aber aus dem Mund Scheuers scheint die Sache besondere Aggressionen zu schüren. Vom Sprecher des sozialdemokratisch geführten Umweltministeriums wurde postwendend Ablehnung kundgetan. Der nächste Konflikt um Scheuer läuft. Und so bekommt die Frage neue Nahrung, was denn eigentlich aus Söders Idee geworden ist, in Berlin Minister auszutauschen.

In einer sehr fernen Zeit, Anfang des Jahres, als die CSU-Landesgruppe im Bundestag zu ihrer Winterklausur zusammengekommen war, bestimmte vor allem ein Wort die Schlagzeilen: Kabinettsumbildung. Söder hatte es auf die Tagesordnung gebracht. Er sagte, man brauche im Bund „an der einen oder anderen Stelle neuen Schwung“. Das müsse bis zur Mitte des Jahres passieren, damit sich neue Leute bis zur Bundestagswahl profilieren könnten. Über die Kabinettsfrage solle „im Sommer“ entschieden werden, zusammen mit der Kanzlerkandidatenfrage.

Sommer, so hieß es seinerzeit in der CSU, könne bedeuten: bis zu den Sommerferien. Andere sagten: vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland. Wenn die erst einmal begonnen habe, könne man eigentlich nicht mehr viel machen.

Der Parteichef verteilt gute Noten

Nun ist unzweifelhaft die Mitte des Jahres vorüber und der Sommer da. Die bayerischen Ferien stehen vor der Tür, und die Ratspräsidentschaft hat Deutschland unlängst übernommen – aber das Kabinett in Berlin steht so unumgebildet da wie zu Jahresbeginn. Wie kann das sein? Auf Nachfrage in der CSU-Spitze kommt von dort die Begründung: „Die Frage einer Kabinettsumbildung stellt sich inmitten der Corona-Krise nicht. Die Bundesregierung hat momentan höchstes Ansehen, und die CSU-Minister leisten sehr gute Arbeit.“ Dass Söders Wachrütteln zu Jahresbeginn dazu beigetragen hat, dürfte in der Parteizentrale eine durchaus verbreitete Meinung sein.

Es ist in München allerdings kein Geheimnis, dass „sehr gut“ ein Oberbegriff ist für Bewertungen, die von „gut“ über „stört nicht weiter“ bis hin zu „langsam reißt der Geduldsfaden“ reichen können. Keine Sorgen für diese Legislaturperiode muss sich zum Beispiel Entwicklungsminister Gerd Müller machen. Er hat innerhalb der Partei zwar kein großes Gewicht, es heißt, er bewege sich auf seiner eigenen Umlaufbahn. Aber das mache er gut. Er brenne für sein Themengebiet und spreche glaubhaft Leute an, denen Viehzüchter in Uganda im Zweifel so wichtig sind wie die bayerische Fleischindustrie; auch sie sollen zum Spektrum der CSU-Wähler gehören.

In anderer Weise auf seiner eigenen Umlaufbahn befindet sich Bundesinnenminister Horst Seehofer. Söder hat sich mit den Seehofereien arrangiert, zu denen etwa das jüngste Scharmützel mit der „taz“ um eine Polemik gegen die Polizei gehörte. Im Großen und Ganzen wird dem Minister aus München und Umgebung gute Arbeit attestiert. In jedem Fall ist klar, dass ihn auszuwechseln Söder mehr schaden würde als nützen, und zwar nicht nur, weil das Thema Asyl ein zentrales Thema der EU-Ratspräsidentschaft ist. Es würde als unwürdiges Nachtreten empfunden werden.