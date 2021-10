CSU will „freien Süden“ gegen „Ampel-Norden“ in Stellung bringen

Neues „Bayern-Narrativ“ : CSU will „freien Süden“ gegen „Ampel-Norden“ in Stellung bringen

Die CSU stellt sich mit einem neuen „Bayern-Narrativ“ auf die Zeit in der Opposition im Bund ein. Künftig will man herausarbeiten, was den „freien Süden“ von der „preußischen“ Ampel in Berlin unterscheidet.

Die CSU will mit einem neuen „Bayern-Narrativ“ zu früherer Stärke zurückfinden. Wie der Parteivorsitzende Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München sagte, solle künftig der Unterschied zwischen dem „Ampel-Norden“ und dem „freien Süden“, der sich gegen die neue Bundesregierung zur Wehr setzt, herausgearbeitet werden. Söder hob hervor, er glaube, dass die Ampel, die er „preußisch“ und „weniger föderal“ nannte, „durchregieren“ wolle. Für die Union werde die Opposition „hartes Brot“, vor allem am Anfang, wenn sich die neuen Partner im „Honeymoon“ befänden. Auch für Bayern werde es bis zur Landtagswahl 2023 „kein einfacher Weg“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Söder skizzierte, wie die CSU sich dennoch zu profilieren gedenkt: nicht nur als Bollwerk im Süden, sondern auch als „Wächter für soziale Sicherheit“ gegen eine Ampel, die wegen FDP und Grünen „Besserverdienenden-lastiger“ sei. Den Umstand, nicht mehr in der „Kompromissmaschine einer Großen Koalition“ zu stecken, solle die CSU für die Formulierung klarer Positionen nutzen. Mit dem Koalitionspartner Freie Wähler wolle man ein „neues Kapitel der Vertrautheit“ aufschlagen. Man wolle „als Bayern“ zeigen, „wie wir regieren“, nämlich gut. Die bayerische Staatsregierung werde sich stärker bundespolitisch aufstellen müssen. In den Parteigliederungen gelte es, die Geburt neuer Ideen anzuregen. Söder fasste das in der Formel „Mehr Idealismus statt Materialismus“ zusammen.

Überdies beteuerte Söder, man werde sich „in keinster Weise“ in die Wahl eines neuen CDU-Chefs einmischen, man setze da ganz „auf die Kraft und die Souveränität der CDU“. Entgegen früheren Forderungen aus der CSU gelte das auch für den Zeitpunkt der Wahl. Ein äußeres Signal für einen Neustart war ein Handyverbot in der Vorstandssitzung. Söder sagte, das habe „super geklappt“ und der Debatte gutgetan. Es soll fortgeführt werden.

Söder klagt über Impfquote in Bayern

Dass der Süden nicht in jedem Fall vorbildlich sein muss, zeigt sich beim Thema Corona-Impfung. Söder beklagte hier ein Nord-Süd-Gefälle, zumal innerhalb Bayerns. Überhaupt äußerte sich der Ministerpräsident sehr besorgt über die sich rapide verschlechternde Lage. Es sei nicht nur eine „Pandemie der Ungeimpften“, vielmehr könne es der bisher „schwerste Winter“ in der „Corona-Herausforderung“ werden. Man wolle keinen Lockdown. Es gebe freilich zwei Prioritäten: die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sowie die Stabilität der Krankenhäuser. Söder forderte „Fußballer und andere“ auf, „ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden“ und sich impfen zu lassen. Ohne eine weitere Erhöhung der Impfquote „werden wir diese Herausforderung nur sehr schwer bestehen können“. Man müsse deshalb reagieren und „Vorgaben machen“.

Am Mittwoch soll sich das bayerische Kabinett damit befassen. So soll an den Schulen wieder eine umfangreiche Maskenpflicht eingeführt werden. In mehreren bayerischen Landkreisen gelten schon von Montag an schärfere Bestimmungen zur Maskenpflicht und zur Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen. Söder forderte eine Kampagne für Drittimpfungen unabhängig vom Alter.