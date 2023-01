Aktualisiert am

CSU-Klausur im Kloster Banz : Wie Söder die Landtagswahl gewinnen will

Der bayerische Ministerpräsident skizziert in Kloster Banz den Weg zur Wiederwahl. Dabei kassiert er seinen einstigen Vorstoß zur Amtszeitbegrenzung und setzt auf Bildungspolitik.

Markus Söder spricht während einer Pressekonferenz am Rande der Winterklausur der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag neben Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag. Bild: dpa

Als sich die CSU-Landtagsfraktion zum letzten Mal vor einer wichtigen Landtagswahl in Kloster Banz zur Klausur traf, war Markus Söder noch nicht Ministerpräsident, aber im Begriff, es zu werden. Im Januar 2018 war das – und Söder wollte der CSU und ganz Bayern beweisen, was in ihm steckt. Entsprechend ambitioniert waren die Vorhaben, die er vor den staunenden Landtagsabgeordneten darlegte.

Manches davon ist inzwischen Wirklichkeit geworden, etwa das Pflegegeld oder das Landesamt für Asyl und Rückführungen. Mit manchem hat Söder sich aber auch verhoben. So ist er beim staatlichen Wohnungsbau oder bei der Begrenzung des Flächenverbrauchs deutlich hinter den Verheißungen zurückgeblieben.