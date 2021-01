Beschlusspapier : CSU fordert „Google- und Amazon-Steuer“

Internet-Riesen wie Google, Amazon oder Facebook sollen als „digitale Betriebsstätten“ gelten. So will die CSU Steuervermeidung verhindern. Die Zeit sei „reif für die Google- und Amazon-Steuer“, heißt es in einem Beschlusspapier.

Die CSU will die großen Internetkonzerne wie Google und Amazon in Zukunft zum Zahlen von Steuern heranziehen. „Wir wollen die Internet-Riesen besteuern“, heißt es in einem Beschlusspapier, dessen Entwurf der F.A.Z. vorliegt. Es soll auf der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag am 6. und 7. Januar in Berlin beschlossen werden.

Wenn Unternehmen wie Google und Facebook mit personalisierter Werbung und Daten aus Deutschland Geld verdienten, dann müssten sie „von diesem Gewinn auch etwas an unser Gemeinwesen zurückgeben“, heißt es in dem Papier. „Die Zeit ist deshalb reif für die Google- und Amazon-Steuer.“ Da sich eine internationale Lösung im Rahmen der OECD langwierig gestaltet, denn hier müssten die Vereinigten Staaten zustimmen, soll Europa nach dem Willen der CSU vorangehen. Man wolle „eine europaweite Regelung für eine Mindestbesteuerung“, heißt es, ohne dass eine Angabe zu deren Höhe gemacht wird.

„Plattformen als digitale Betriebsstätten“

Bisher zahlen Konzerne wie Google in Deutschland nach Schätzungen Steuern im unteren einstelligen Prozent-Bereich, weil sie ihre Zentralen in anderen Ländern haben. Die CSU will das ändern, indem die Konzerne als digitale Betriebsstätten überall dort gelten, wo Wertschöpfung stattfindet. „Wir wollen große Plattformen als digitale Betriebsstätten klassifizieren und auch steuerlich so behandeln“, heißt es. Eine ähnlichen Forderung hatte es kürzlich schon aus dem Sozialflügel der CDU gegeben. CDU, CSU und SPD hatten in ihrem gemeinsamen Koalitionsvertrag beschlossen, „Maßnahmen für eine angemessene Besteuerung der digitalen Wirtschaft“ zu ergreifen.

Frankreich hatte 2019 im Alleingang ein Gesetz erlassen, das die großen amerikanischen Internet-Konzerne dazu verpflichtet, unter anderem Steuern auf online erzielte Werbeerlöse zu entrichten. Deutschland hatte sich mit Blick auf den OECD-Prozess nicht angeschlossen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte im September angekündigt, die EU-Kommission wolle in der ersten Jahreshälfte 2021 einen eigenen Vorstoß unternehmen, sollte es keine internationale Einigung geben.

Die CSU setzt sich in ihrem Papier zudem für mehr Nutzerfreundlichkeit beim Surfen im Internet ein. So soll die neue Zustimmungspflicht für Cookies und Datenschutzeinstellungen, die bei jeder aufgerufenen Internet-Seite einen Klick erfordert, in dieser Form wieder abgeschafft werden. Das lästige Wegklicken behindere das schnelle Surfen. „Eine Information, die jeden nervt, aber niemand liest, ist vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, heißt es in dem Papier. Deutschland solle hier national handeln und „gesetzlich festlegen, dass Nutzer der Verwendung von Cookies über eine Einstellung in ihrem Browser generell zustimmen“.

Auch will die CSU, dass die Kündigung von Verträgen vereinfacht wird, die im Internet abgeschlossen wurden. Denn Verträge, vom Handy über die Stromlieferung bis hin zu Versicherungen, könnten zwar einfach geschlossen, müssten aber „umständlich, zum Teil sogar postalisch gekündigt werden“. Es müsse aber zur Regel werden, sie genauso kündigen zu können, wie sie abgeschlossen worden seien. „Wenn Verträge online mit einem Klick geschlossen werden können, sollen sie künftig ebenso mit einem Klick gekündigt oder widerrufen werden können.“ Die CSU schlägt zudem vor, dass alle Bürger ihren Personalausweis auf dem Smartphone speichern können. Das soll auch für den Führerschein und andere offizielle Dokumente möglich werden.

Ein Weltraumbahnhof für Europa

„Die Voraussetzungen für Wohlstand und Wachstum werden sich durch die Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren stärker verändern als in den 100 Jahren zuvor“, sagte Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe, der F.A.Z. „Wir wollen, dass Deutschland bis zur Mitte dieses Jahrzehnts weltweit an der Spitze steht bei der Digitalisierung“. Daher setze die CSU auf eine „Digitale Agenda 21“, dazu gehörten flächendeckende Gigabit-Netze, die Ausbau von 5G sowie Milliarden für Innovation und Forschung. Für den Netzausbau sollten „bis spätestens 2024“ alle weißen Flecken mit stationären und mobilen Masten beseitigt werden, heißt es in dem Papier. Dazu habe man die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft gegründet und die notwendigen Gelder im Haushalt eingestellt. „Gigabit in jeder Region und jeder Gemeinde“, sei das Ziel. „Bis 2025 wollen wir insgesamt 15 Milliarden Euro für Gigabit-Netze bereitstellen – und ein flächendeckendes 5G-Netz erreichen.“

Auch den Ausbau der Satelliten-Infrastruktur hat die CSU im Blick. Bis 2028 würden bis zu 8500 Kleinsatelliten ins All starten, um Daten zu sammeln. Sie alle benötigten einen Träger und einen Startplatz. Deshalb soll es „einen Weltraumbahnhof für Deutschland und Europa“ geben. Dieser Markt solle erschlossen, Deutschland „zum europäischen Startplatz“ für Mikrosatelliten werden. Zusammen mit der Wirtschaft solle dafür eine mobile Startplattform in der Nordsee errichtet und betrieben werden.