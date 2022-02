Markus Söder : C wie Comeback

Markus Söder am Mittwoch in Berlin. Bild: dpa

Die CSU stimmt sich am Mittwoch in Berlin mit einem neuen Motto auf ihre Rolle in der Opposition ein: Comeback. Wie divers sie sich für dieses Vorhaben aufstellt, das 2025 die Union wieder in die Regierung führen soll, machte sie schon vor ihrer Klausurtagung in einem Werbeclip klar. Gezeigt werden das Rock’n’Roll-Idol Elvis Presley, das deutsche Soft-Pop-Duo Modern Talking und der Ausnahmeboxer Henry Maske – die alle ein Comeback schafften. „Comeback ist kein Schicksal. Comeback ist eine Entscheidung“, kommentierte die CSU-Landesgruppe im Bundestag den Clip.

Parteichef Markus Söder, der nach Berlin gekommen war, übte sich in seiner Paradedisziplin Attacke, die nun der Ampel gilt. In Zeiten, in denen die Bundesregierung wegen Corona, des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und hohen Energiepreisen „ein Gefühl von Sicherheit, von Verlässlichkeit und Klarheit definieren“ müsse, sei die Bundesregierung schon „ins Schlingern“ geraten. Söder bemängelte, dass Kanzleramt und Gesundheitsministerium sich in der Frage einer Impfpflicht neutral verhielten.

Damit drohe das Vorhaben zu scheitern. In einer „so supersensiblen Frage“ falle die Bundesregierung völlig aus. Die Unionsfraktion werde in der nächsten Sitzungswoche des Bundestags Mitte Februar einen eigenen Gesetzentwurf zur Impfpflicht einbringen. Der CSU-Vorsitzende regte zugleich an, die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich „etwas hinauszuschieben“, wenn eine Überbelastung der Krankenhäuser „durch den Weggang von Pflegekräften droht“.

Über den Konflikt des Westens mit Russland, den Söder „Herausforderung Ukraine“ nannte, sagte der bayerische Ministerpräsident, die Bundesregierung habe „nicht den Ansatz einer Idee“, wie sie sich in dieser Bewährungsprobe zeigen müsse. Die SPD sei gefangen „in den ehemaligen Verbindungen einzelner Protagonisten“, so Söder offenbar in Anspielung auf die Rolle von Altkanzler Gerhard Schröder, die Grünen eierten hin und her, wenn es um Waffenlieferungen an Kiew gehe, die FDP wolle hier „wuchtig einsteigen“.

Das christliche Menschenbild soll die Grundlage bleiben

Allerdings machte Söder selbst keinen Vorschlag, wie Berlin sich positionieren solle. Sein Satz, die Union sei „sowohl Bündniskraft als auch Friedenkraft“, klang so sozialdemokratisch wie die Einlassungen aus SPD-Kreisen. Söder kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit sehnsuchtsvollen Erinnerungen an dessen Vorgängerin. Angela Merkel hätte „nicht anderen das Reden überlassen, sondern hätte selbst telefoniert, selbst in verschiedenen Formaten etwas vorangebracht“.

Zu seiner Rolle im Wahlkampf der Union zeigte sich Söder verhalten reumütig. „Das Jahr 2021 wird und soll sich nicht wiederholen“. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, CDU und CSU seien „jetzt so geschlossen wie seit langer Zeit nicht mehr“. Söder begrüßte es, dass CDU-Chef Friedrich Merz auch Fraktionsvorsitzender im Bundestag wird. Die Schlagkraft müsse erhöht werden, „gerade wenn man in Opposition ist“.

Ein Streichen des Buchstabens C aus dem Namen der Unionsparteien, eine Überlegung aus einer CDU-Wahlanalyse, kommt für Söder nicht in Frage. Das christliche Menschenbild bleibe die Grundlage der Politik der Union. Söder und Dobrindt versicherten, CDU und CSU wollten eine konstruktive Opposition sein und seien zur Zusammenarbeit mit der Ampel-Koalition bereit. Doch sehe er eine mangelnde Bereitschaft der Regierungsparteien dazu, sagte Dobrindt. So habe die Ampel „gegen unseren Willen im Bundestag die Plätze neu verteilt“ – die Unionsfraktion sitzt nun an Stelle der FDP neben der AfD auf der rechten Seite.