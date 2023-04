Bayern will im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten an der Kernkraft festhalten. Das kündigt der Ministerpräsident bei einem Besuch des Kraftwerks Isar 2 an. Der Ampel wirft Söder Scheinheiligkeit vor.

Der Freistaat Bayern will im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten an der Kernkraft festhalten. Das kündigte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder bei einem Besuch des Kraftwerks Isar 2 an, das am Samstag endgültig vom Netz gehen soll. Die Abschaltung sei „zugegebenermaßen eine wichtige Vorentscheidung“, aber „nicht das letzte Wort“, so Söder am Donnerstag in Essenbach in der Nähe von Landshut. Schon im kommenden Winter könne es neue Debatten über eine Reaktivierung der Kernkraftwerke geben.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Diese werde mit zunehmendem Abstand zur Abschaltung immer schwieriger. Aber der Rückbau dauere zwanzig Jahre. Mit Blick auf das Fachpersonal sagte Söder: „Ein Monat hin oder her ist noch nicht das Problem.“ Er forderte die Bundesregierung auf, einen Plan zu entwickeln für die Bestellung neuer Brennstäbe.

CSU-Chef kritisiert Habeck

Das Aussteigen aus der Kernenergie „zum jetzigen Zeitpunkt“ bezeichnete Söder als „schweren Fehler“ und „echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können“. Kurz zuvor hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geäußert, die Energieversorgungssicherheit im Land „ist und bleibt gewährleistet“ und sei „im internationalen Vergleich weiterhin sehr hoch“.

Der bayerische Ministerpräsident sagte, die Entscheidung der Ampel richte sich „gegen den definitiv erklärten Willen der deutschen Bevölkerung“ und sei „scheinheilig“. Er kritisierte in diesem Zusammenhang etwa die jüngste Einlassung Habecks, der es „in Ordnung“ findet, dass die Ukraine an der Kernkraft festhält, solange die Sicherheit gewährleistet sei.

Söder verlangte nicht nur, die drei noch am Netz befindlichen deutschen Kraftwerke „laufen zu lassen“, sondern auch über das Reaktivieren weiterer nachzudenken. Als Zeithorizont nannte er „das Ende des Jahrzehnts“, so lange, bis aus seiner Sicht „alle Klimakrisen überwunden sind“.

Man werde in Bayern „als zuständige Genehmigungsbehörde“ alle Spielräume, die rechtlich möglich seien, nutzen, „um die Zeitachsen nicht zu beschleunigen, sondern so zu gestalten, dass ein Revival der Kernenergie vielleicht noch entsprechend möglich ist“.

Söder: Bayern steigt in Forschung zur neuen Kernfusion ein

2011 nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima war Söder, damals bayerischer Umweltminister, noch eine treibende Kraft hinter dem Atomausstieg. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vollzog er bei dem Thema eine Wende.

Söder kündigte am Donnerstag an, der Freistaat werde in die Forschung zur neuen Kernfusion einsteigen. Er habe Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU), der wie der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit am Kraftwerk war, beauftragt, ein Konzept zum Erhalt der kerntechnologischen Kompetenz an den Universitäten vorzulegen.

In Amerika habe es jüngst einen Durchbruch bei der neuen Kernfusion gegeben, so Söder. Diese dürfe aber nicht ausschließlich dort stattfinden. Man prüfe daher, ob ein eigener Forschungsreaktor für die neue Kernfusion in Bayern zu realisieren sei. Daran könnten gerne auch andere Bundesländer mitwirken. Blume wies darauf hin, es gehe auch um Fragen der nuklearen Sicherheit und der nuklearen Anwendung: Mithilfe der Kerntechnik ließen sich etwa viele neue Werkstoffe entwickeln.