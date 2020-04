Covid-19-Genesene : Gibt es bald eine „Immunitätslizenz“?

Noch ist die Republik wie in Watte gepackt, das öffentliche Leben ist wegen der Epidemie des neuartigen Coronavirus weitgehend zum Erliegen gekommen. Doch gerade jetzt, wo die Phase der sozialen Isolation für viele wegen der Feiertage besonders schmerzhaft ist, erscheinen Gedankenspiele tröstlich, in denen es darum geht, wie die Gesellschaft wieder zur Normalität zurückfinden kann. Und genau in diesen Modellen spielen Menschen, die an Covid-19 litten und von der Viruserkrankung wieder genesen sind, eine entscheidende Rolle. Vieles spricht dafür, dass sie nach einer durchlittenen Infektion zumindest zeitweise gegen das neuartige Coronavirus immun sein könnten – und weil sie den Erreger dann wohl nicht weitergeben würden, wären sie mit als Erste wieder in der Lage, ungehindert am öffentlichen Leben teilzunehmen.

Wissenschaftler arbeiten gerade mit Hochdruck an entsprechenden Tests, bei denen das Blut der Testpersonen auf Antikörper untersucht wird, die das Immunsystem als Reaktion auf das Virus bildet. Damit im Alltag zum Beispiel Ärzte, Vorgesetzte oder Ordnungskräfte feststellen könnten, ob eine Person wirklich von der Viruserkrankung genesen ist, brauchte es zusätzlich einen Nachweis über das Testergebnis – ein schriftliches Dokument, das anderen bestätigt, dass sie sich im Umfeld der getesteten Person keinem Infektionsrisiko aussetzen.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat bereits laut darüber nachgedacht, dass ein entsprechendes Zertifikat bei der schrittweisen Rückkehr zur Normalität helfen könnte. Und auch in Italien gibt es bereits Überlegungen, eine „Immunitätslizenz“ einzuführen. Der Regionalpräsident der Region Venetien, Luca Zaia, brachte die Idee ins Spiel. Wie genau die Dokumente aussehen sollen und wer berechtigt sein soll, diese auszustellen, ist freilich noch völlig offen.

In Deutschland ist man von solchen Gedankenspielen noch vergleichsweise weit entfernt, sowohl medizinisch als auch politisch. Doch ein Hersteller von Chipkartensystemen aus Baden-Württemberg hat erkannt, dass Immunitätsausweise einen riesigen Markt darstellen könnten, und ist mit einer Initiative nach vorn geprescht. „Die Idee ist, dass Krankenhäuser und testende Stellen direkt vor Ort jedem Patienten einen Ausweis erstellen können, wenn Antikörper im Blut nachgewiesen wurden“, sagte der Geschäftsführer von Intercard, Gerson Riesle. Die Karte könne unmittelbar nach Testauswertung erstellt werden, das Datum des Tests sowie die testende Einrichtung sollten auf der Karte vermerkt werden. „Wer es ,geschafft‘ hat, kann wieder arbeiten und den Weg für diejenigen ebnen, die nachkommen“, sagte Riesle.

Das Bundesgesundheitsministerium wollte den Vorschlag, Ausweise für nachweislich Genesene einzuführen, auf Nachfrage dieser Zeitung nicht kommentieren. Zu Angeboten einzelner Firmen nehme man nicht Stellung, sagte ein Sprecher von Minister Jens Spahn (CDU). Auch das Robert-Koch-Institut kommentierte die Idee nicht. Vertreter der niedergelassenen Ärzte wiesen dafür auf Risiken hin.

Bei den Antikörpertests gebe es „ein paar Probleme“, sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. „Diese Tests sind oft nicht Sars-CoV-2-spezifisch und werden auch dann positiv, wenn Antikörper ähnlicher Viren nachgewiesen werden.“ Stephan Hofmeister, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärzte, fügte hinzu, es gebe noch „keinerlei seriöse Aussage zur Immunität bei Covid-19“. Deshalb sei es nicht möglich, eine Immunität schriftlich zu bescheinigen. Die Herstellung entsprechender Ausweise „erscheint uns verfrüht“.

Sind Antikörpertests nur bedingt geeignet?

Zu früh, so sehen es auch die deutschen Krankenhäuser. „Bevor man über Immunitätsausweise nachdenkt, bedarf es der wissenschaftlichen Absicherung, ob definitiv Immunität gegeben ist und wenn ja, für welchen Zeitraum“, sagte Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dieser Zeitung. „So lange dies nicht klar erwiesen ist, belegten solche Ausweise nur, dass eine Infektion durchlaufen ist.“

Auch der Spitzenverband der deutschen Apotheker zeigte sich skeptisch. Antikörpertests seien nur bedingt geeignet, eine Infektion zu erkennen. „Eine Gefahr ist, dass sich Patienten bei einem negativen Testergebnis in falscher Sicherheit wiegen und die Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel häufiges Händewaschen oder das Abstandhalten vernachlässigen. Das wäre fatal“, sagte Martin Schulz, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass bundesweit knapp 50.000 Menschen von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus genesen sein müssten. Das Institut plant derzeit mehrere Studien, bei denen größere Bevölkerungsgruppen auf Antikörper getestet werden sollen.