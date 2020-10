Coronazahlen auf Höchststand : Infektionsrisiko Berlin

Trotz der höchsten Zahl an Corona-Infizierten aller Bundesländer unternimmt Berlin nur das Allernötigste. Nun wird sogar ein Bundesliga-Spiel mit tausenden Zuschauern erlaubt. Das bestärkt Corona-Leugner.

Berlin liegt mit einer Inzidenz von 105 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen an der Spitze der Bundesländer; auch bei den Landkreisen folgen auf Berchtesgaden zwei Berliner Bezirke. Die Gesundheitssenatorin mahnt seit Tagen, der Lockdown stehe vor der Tür; sie setzte eine Beschränkung auf 25 Gäste mit Dokumentation bei privaten Feiern, eine Höchstzahl von sechs Menschen an einem Tisch in Gaststätten und eine Maskenpflicht auf Märkten und belebten Straßen und Plätzen durch, mehr aber auch nicht. Während andere Länder schon bei 35 Neuinfektionen eine Maskenpflicht für alle Schüler verhängten, konnte sich die Berliner Schulbehörde nach Protesten zumindest auf das Maskentragen für Oberstufenschüler und Lehrer verständigen.

Wer sich in der Hauptstadt das Eigenleben der Bezirke anschaut, darf sich nicht wundern: Während der Innensenator die Bundespolizei anfordert und um Hilfe bittet, um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren, erlaubt das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick, dass zum Heimspiel von Union Berlin gegen Freiburg an diesem Wochenende 5000 Fans ins Stadion kommen, obwohl bei einem Testspiel gegen die Auflagen verstoßen worden war. Das ist Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner, die in den Einschränkungen des Senats eine diktatorische Gängelung sehen. Und es gibt denen recht, die Berlin als Infektionsrisiko für das gesamte Land sehen.