Kampf gegen Corona : Wie Ärzte zwangsverpflichtet werden

Dölle war irritiert. Er hatte bis 2014 eine Praxis auf dem Land betrieben. Danach half er bei einem Freund in einem Vorort von Würzburg aus, an ein bis zwei halben Tagen in der Woche. Nachdem dieser seine Praxis abgegeben hatte, arbeitete Dölle bei dessen Nachfolger weiter mit – bis Juni 2019. Seitdem ist er nicht mehr regelmäßig als Arzt tätig.

Zweifel an der Verhältnismäßigkeit

Natürlich hatte die Staatsregierung auch dafür geworben, dass Ärzte im Ruhestand angesichts der Bedrohung durch Corona temporär in den Dienst zurückkehren sollten. Aber das ist etwas anderes als eine Zwangsverpflichtung, und dann auch noch von jemandem, der, wie Dölle, wegen seines Alters selbst einer vulnerablen Gruppe angehört.

Offensichtlich hatte sich die kreisfreie Stadt kein näheres Bild gemacht: Dölle ist seit einem halben Jahr wegen einer Hüftarthrose nur eingeschränkt beweglich. Er hatte sich auch mit Blick darauf zum Dienst in der telefonischen Beratung bereiterklärt – doch da hatte die Stadt keinen Bedarf.

Was ihn besonders irritiert hat, ist der Ton der Anordnung: Zwar finden sich im Anschreiben auch anerkennende Worte des Leiters der Führungsgruppe Katastrophenschutz: „Ich weiß, Sie alle arbeiten derzeit in vielen Fällen am Limit.“ Aber der Bescheid als solcher kommt schroff daher. In der Ärzteschaft hat das für Unmut gesorgt – das kann man einem Ärzteforum entnehmen. Insbesondere an der Verhältnismäßigkeit werden Zweifel geäußert.

„Nicht so wohlüberlegt, wie es hätte sein können“

Christian Potrawa, der Vorsitzende des zuständigen ärztlichen Kreisverbands, hält die Idee, in Zeiten einer Pandemie einen bestimmten Arzt für die Betreuung eines Pflegeheims zu bestimmen und so den Publikumsverkehr zu minimieren, grundsätzlich für gut. Er hat auch Verständnis, dass die momentane Ressourcenknappheit zu außergewöhnlichen Methoden führt. Aber nicht so, wie es in Würzburg ins Werk gesetzt wurde.

„Das war nicht so wohlüberlegt, wie es hätte sein können.“ Die Kriterien für die Zuteilung zu den Pflegeheimen seien unklar und der Ärzteschaft nicht kommuniziert worden. Kollegen seien auf einmal mit vielen neuen zu betreuenden Personen konfrontiert gewesen, Heimbewohner und deren Angehörige habe man wiederum darüber vorab nicht in Kenntnis gesetzt.

Potrawa kann sich das nur vor dem Hintergrund der dramatischen Geschehnisse in Würzburger Pflegeeinrichtungen erklären, in denen zum Zeitpunkt der Anordnung schon 20 Todesfälle von Covid-19-Infizierten zu beklagen waren. In der Anordnung wird ausdrücklich Bezug darauf genommen.

Ähnlich wie Potrawa sieht es Walter Herberth, der Leiter der Stiftung Juliusspital, die ein Pflegeheim in Würzburg betreibt, in dem 17 Personen positiv getestet wurden – zwei von ihnen sind nun verstorben. Es sei „hilfreich“, dass die Pflegebedürftigen nicht mehr von ihren jeweiligen Hausärzten, sondern von einem zugeteilten Arzt betreut würden, „um die unkontrollierte Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern“.

Die Stadt Würzburg teilte der F.A.Z. mit, momentan seien insgesamt etwa 40 Hausärztinnen und Hausärzte zur Versorgung in die Würzburger Pflegeheime bestellt. Diese „einschneidende Maßnahme“ sei „ unter Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte getroffen“ worden. Einer davon: Wenn die Zahl der Ärzte beschränkt werde, brauche man auch weniger Schutzausrüstungen.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit

Die Stadt Würzburg versicherte, es würden solche Hausärzte für die jeweilige Einrichtung für zuständig erklärt, „die bereits aktuell die meisten oder viele Patienten in einem Heim betreuen“. Das scheint zumindest nicht in jedem Fall geklappt zu haben. So wurde ein Allgemeinmediziner, der im Stift der Stiftung Juliusspital sowieso schon 70 Leute in Betreuung hatte, zunächst nicht zugeteilt; das hat man korrigiert.

Herberth hat Verständnis, dass die Entscheidungen unter dem Eindruck des in Würzburg sehr realen Katastrophenfalls getroffen wurden – er sagt allerdings auch: „Das eine oder andere Gespräch vorher hätte manche Irrung und Wirrung verhindert.“

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestags Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des bayerischen Infektionsschutzgesetzes geäußert hat. Konkret bezieht sich die Kritik des Gutachtens auf die im Landesgesetz geregelten Kompetenzen des Staates, medizinisches Material zu beschlagnahmen und medizinisches sowie pflegerisches Personal für bestimmte Arbeiten zu verpflichten. Am 25. März hatte der Bayerische Landtag das Infektionsschutzgesetz beschlossen.

Das bayerische Gesundheitsministerium entgegnete, um diese Befugnisse nutzen zu können, müsse die Regierung aber zuvor den Gesundheitsnotstand ausrufen, dies sei aber noch nicht erfolgt. Der Fall Würzburg zeigt, dass es offensichtlich auch ohne geht – oder jedenfalls auf Grundlage des Katastrophenschutzgesetzes durchaus praktiziert wird.

Wolfgang Dölle ist davon nicht mehr betroffen. Zehn Tage, nachdem er sich bei der Stadt beschwert hatte, bekam er die Information, dass man von einer Zwangsverpflichtung „allein wegen des Alters“ absehe.