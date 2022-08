Neues Schuljahr mit Corona : Mittel für mobile Luftfilter in Klassen kaum genutzt

Es gehört zu den pandemiebedingten Ritualen, dass die Lehrerverbände zu Beginn des Schuljahrs vor allem warnen, was den Alltag für Kinder und Jugendliche wieder schwierig machen könnte: Schulschließungen, Unterrichtsausfall oder viele Infektionen bei Schülern und Lehrern, weil etwa in den Grundschulen keine Maskenpflicht verhängt werden kann. Hinzu kommt das riesige ungelöste Problem des Lehrermangels. Auch wenn die Länder bestreiten, dass sie untereinander Lehrer abwerben, geschieht das allein durch die unterschiedlichen Konditionen. Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass 40.000 Lehrer fehlen. In Nordrhein-Westfalen sind unmittelbar nach Beginn des neuen Schuljahrs 4400 Planstellen nicht besetzt.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Das hohe Infektionsrisiko in den Klassenräumen bekümmert nicht nur Schulleiter und Lehrer, sondern auch Eltern. Um so erstaunlicher ist, dass eine Möglichkeit, den Aerosolgehalt in der Luft in Klassenräumen zu senken, kaum genutzt wurde. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums haben die Länder nur 22 Prozent der Bundesmittel für mobile Luftfilter abgerufen. Das sind knapp 43,2 Millionen Euro der verfügbaren Mittel in Höhe von 200 Millionen Euro. Da das Programm am 31. Juli dieses Jahres ausgelaufen ist, handelt es sich um eine endgültige Bilanz.