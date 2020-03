Keine Gewissheit für Gesunde : Wer darf sich noch auf Covid-19 testen lassen?

Mitarbeiter in einem Corona-Abstrichzentrum in Stuttgart Bild: dpa

In welchem Umfang sind Corona-Tests jetzt noch sinnvoll? Kann Südkorea noch als Vorbild dienen? Der Umgang mit den Tests entwickelt sich so dynamisch wie die Epidemie selbst. Das Landratsamt Bodenseekreis etwa richtete am 9. März ein Testzentrum in Oberteuringen ein. Acht Tage später gab das Gesundheitsamt für die Mitarbeiter des Zentrums folgende Anweisung heraus: „Aufgrund der raschen Ausbreitung des Virus passen wir ab sofort das Verfahren den aktuellen Entwicklungen an. Die begrenzten und wertvollen Ressourcen werden ausschließlich zielgerichtet zum Schutz besonders vulnerabler Gruppen eingesetzt.“

Eine Testperson müsse künftig „eindeutige erhebliche Symptome“ haben, sie müsse Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt haben und entweder älter als 65 sein oder eine schwere chronische Vorerkrankung haben oder im medizinischen Bereich arbeiten. In normalen Zeiten wäre ein solcher Strategiewechsel innerhalb von einer Woche ein Offenbarungseid. Mit 62 Fällen ist die Bodenseeregion noch nicht mal eine Hochburg. Aber die Zeiten sind nicht normal.

Am Freitag hatte sich etwa ein Drittel der Landkreise entschieden, nur noch Risikopatienten zu testen. Die Mediziner halten von flächendeckenden Tests nichts mehr. „Die flächendeckende Testung ist jetzt kaum noch zu realisieren. Es geht jetzt darum, dass Menschen, die mit schwachen Symptomen an Covid-16 erkrankt sind, zu Hause bleiben und dass wir bei den schwer erkrankten Patienten testen“, sagte Nisar Malek, Ärztlicher Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsklinik Tübingen, am Freitag.

Vorbild Südkorea? Nicht wirklich

Mit dem Vorgehen der südkoreanischen Behörden, denen es gelungen ist, die Corona-Epidemie erfolgreich einzudämmen, sind die deutschen Verhältnisse schwer zu vergleichen. Denn in Südkorea stand etwa die Hälfte der nachgewiesenen Infektionen im Zusammenhang mit einer halbwegs überschaubaren Gruppe, der Shincheonji-Jesuskirche in Daegu. „Dieses regionale Geschehen konnte durch weitreichende und gezielte Maßnahmen schnell unter Kontrolle gebracht werden. In Süddeutschland erfolgte der Eintrag relativ flächendeckend über Reiserückkehrer. Die Situation in Korea unterscheidet sich daher wesentlich von der Situation in Baden-Württemberg“, sagte Stefan Brockmann, der Leiter des Referats Epidemiologie beim baden-württembergischen Landesgesundheitsamt. Insgesamt gab es in Südkorea etwa 200.000 Tests, in Deutschland sind es wöchentlich 100.000.

Die Kapazitätsengpässe sind das eine. Die Virologen sind sich aber auch einig, dass das Testen symptomfreier Bürger keine sicheren Erkenntnisse über die Durchseuchung der Bevölkerung bringt. „Eine Person, die sich angesteckt hat, ist erst einige Tage nach der Ansteckung in der Lage, wiederum andere Personen anzustecken. Die mittlere Dauer von der Ansteckung bis zur Erkrankung wird zurzeit auf ungefähr sechs Tage geschätzt. Möglicherweise sind angesteckte Personen also schon ein bis zwei Tage vor ihrer eigenen Erkrankung ansteckend“, sagt Brockmann. Sichere Daten lägen hierzu aber nicht vor. Es sei so gut wie unmöglich, einen Infizierten am ersten oder zweiten Tag nach der Ansteckung zu identifizieren.

Negative Testergebnisse bei frisch Infizierten

Das sieht Jan Liese, zuständig für Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Tübingen, ähnlich. Die Untersuchung von Personen ohne Krankheitssymptome habe wenig Aussagekraft, weil solche Tests auch nach der Ansteckung häufig noch negativ ausfielen. „Das heißt, es müssten diese Personen wieder und wieder getestet werden, um die Infizierten frühzeitig zu erkennen. Auch das würde zur Überlastung der Testkapazitäten in den Laboren führen“, sagt Liese.