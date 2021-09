Berechnung der Inzidenzen : Es trifft vor allem die Ungeimpften

Der Norden hat den Anfang gemacht. Die Hamburger Sozialbehörde veröffentlichte in der vergangenen Woche zum ersten Mal zusätzliche Corona-Inzidenzen. Am 24. August gab die Behörde die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt mit einem Wert von 79 Infektionen je 100.000 Einwohner an – und unterteilte den Indikator, dessen Aussagekraft für die Beurteilung der Pandemie im Zuge fortschreitender Impfungen zunehmend in Zweifel gezogen wird, daraufhin erstmals nach dem Impfstatus. Demnach lag die Inzidenz unter Geimpften zu dieser Zeit bei nur 3,4 Fällen, während sie bei Ungeimpften einen Wert von 78,1 annahm. Das wäre eine Steigerung um den Faktor 23.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Behörde bezog die Infektionszahlen aber jeweils auf die Gesamtbevölkerung, was ihr Kritik eintrug. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nannte die Berechnung „falsch“. Man hätte die Zahl der Infizierten auf die Gruppe der Geimpften beziehungsweise Ungeimpften beziehen müssen, sagte er. Und nicht auf alle Hamburger.

Vergleich wird möglich

Dass es grundsätzlich sinnvoll ist, die Inzidenz differenzierter zu betrachten als bislang, bezweifelt kaum jemand. Die Veränderung der Inzidenz unter Geimpften erlaubt Rückschlüsse auf mögliche Impfdurchbrüche des Virus – also auf Ansteckungen, die selbst eine doppelte Schutzimpfung nicht verhindern konnte. Weil keine Impfung unter allen Umständen vor einer Infektion schützt, sind solche Durchbrüche in gewissen Grenzen erwartbar. Sollten die Zahlen jedoch plötzlich stark steigen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Wirkung der zweiten Spritze in der Bevölkerung langsam nachlässt.

Umgekehrt kann der Blick auf die Inzidenz unter Ungeimpften ein Frühwarnsystem für die Situation in den Krankenhäusern sein, weil diese Personen von Corona weiter mit voller Wucht getroffen werden. Bis Montag waren knapp 61 Prozent der Menschen bundesweit vollständig geimpft, etwa 30 Millionen galten als nicht oder nur unzureichend geschützt – unter ihnen sind auch die knapp zehn Millionen Kinder unter zwölf Jahren, für die derzeit kein Impfstoff zugelassen ist. Covid-19-Patienten belegten am Dienstag knapp fünf Prozent aller Intensivbetten in Krankenhäusern, das entspricht knapp 1100 Patienten. Tendenz steigend.

In Hamburg gibt es trotz der Kritik an der Berechnungsmethode keinen Zweifel daran, dass es gut ist, differenzierte Inzidenzen auszuweisen – auch wenn die Zahlen dort zunächst nur einmalig erhoben wurden. Indem man die Werte auf die Gesamtbevölkerung beziehe, werde ein Vergleich zur vertrauten allgemeinen Inzidenz ermöglicht, sagte eine Sprecherin der Sozialbehörde. „Gegenwärtig gibt es unterschiedliche Werte beziehungsweise Betrachtungsweisen in verschiedenen Kommunen und Bundesländern zu den Inzidenzen, die sich alle begründen und vertreten lassen.“

Steigerung um zwölf Prozent

In der Tat gehen manche Bundesländer in dieser Frage einen anderen Weg. Das bayerische Gesundheitsministerium veröffentlichte seine Berechnungen einen Tag, nachdem die Zahlen aus Hamburg kursierten. Dabei bezogen die Statistiker des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit die Ansteckungen – anders als in Hamburg – jeweils auf die Zahl der Geimpften und Ungeimpften im Land. Datengrundlage war das digitale Impfmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI). Während die Inzidenz unter vollständig Geimpften am 25. August bei 9,2 lag, betrug der Wert bei Ungeimpften 110,6.

Das Risiko, dass Ungeimpfte sich mit Corona infizieren, war also zwölfmal so hoch. Der Freistaat will die Inzidenzen nun wöchentlich veröffentlichen, neue Zahlen werden an diesem Mittwoch erwartet. In Sachsen-Anhalt werden die Werte nach demselben Verfahren berechnet. Nach Angaben des Sozialministeriums in Magdeburg lag die Inzidenz unter Geimpften am Montag bei drei und bei 32,1 unter Ungeimpften. Demnach steckten sich dort im Vergleich zu den Geimpften also knapp elfmal so viele Ungeimpfte mit Corona an. Die Gegenüberstellung der Werte verdeutliche „glasklar“, welche Bedeutung die Impfung habe, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Und auch in Baden-Württemberg berechnet das Landesgesundheitsamt die Inzidenzen getrennt nach Impfstatus und bezieht sie jeweils auf die Gruppe der Geimpften beziehungsweise Ungeimpften. Dem Wert von 14,8 bei Geimpften stehen 170,6 Fälle bei Ungeimpften gegenüber, also eine Steigerung fast um den Faktor zwölf.

Das RKI prüft noch

Mehrere Bundesländer beabsichtigen nun ebenfalls, getrennte Inzidenzen zu erheben. Entsprechende Pläne gibt es in Sachsen und Bremen. Nordrhein-Westfalen tüftelt gerade an Probeberechnungen. In Bremen will man am Donnerstag erstmals entsprechende Zahlen veröffentlichen. Wie ein Sprecher von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) sagte, fragen die Behörden in der Hansestadt den Impfstatus der Infizierten im Rahmen der Kontaktnachverfolgung am Telefon ab. Das sei aber „mit Vorsicht zu genießen“, weil man den Angaben der Infizierten vertrauen müsse. Schon der Datenschutz verbiete es, dass man den Namen einer Person, die sich mit Corona angesteckt hat, mit einer Liste des örtlichen Impfzentrums abgleichen könne. Hinzu kommen Impfungen in Arztpraxen, bei denen die Namen der Impflinge in keiner offiziellen Liste auftauchen.

Mehr zum Thema 1/

Das RKI prüft derzeit, ob eine Inzidenz für Geimpfte und Ungeimpfte für ganz Deutschland berechnet wird. Die Fachleute weisen seit Juli bereits täglich zwei weitere Inzidenzen aus – sie beziehen sich jeweils auf die Zahl der Corona-Kranken, die binnen einer Woche und je 100.000 Einwohner wegen ihrer Infektion ins Krankenhaus mussten. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz über alle Altersgruppen stieg am Dienstag auf 1,75. Bezogen auf Krankenhauspatienten, die mindestens 60 Jahre alt sind, lag der Wert noch etwas höher. Er kletterte auf 2,1.