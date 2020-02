Kampf gegen Coronavirus : Bayern fordert einheitliche Standards im Umgang mit China-Reisenden

In Bayern bleiben 150 bis 200 Kontaktpersonen isoliert. Die Hypothesen deutscher Wissenschaftler über die Infektion haben sich inzwischen als falsch erwiesen. Und London empfiehlt Briten, die noch in China sind, die Ausreise.

Bayern setzt sich für eine bundeseinheitliche Regelung ein, wie an Flughäfen mit Reisenden aus China umzugehen sei. Das sagte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Demnach sollten Piloten die Passagiere fragen, ob sie Symptome zeigen oder ob sie selbst oder über andere Personen Kontakt zur Region Wuhan gehabt haben. Auch wenn dies nur eine Selbstauskunft sei, könnten so Verdachtsfälle erkannt und dann isoliert und getestet werden. Das habe man so auch dem Bundesgesundheitsministerium vorgetragen.

Auf diese Weise hätte vielleicht die Chinesin herausgefiltert werden können, über die sich in Bayern die meisten Erkrankten mit dem Coronavirus infiziert hatten. Den zehn Patienten in Bayern, zu denen auch zwei Kinder eines Infizierten gehören, geht es nach Humls Angaben gut. Rund 150 bis 200 Kontaktpersonen dieser Patienten wurden bislang identifiziert und „häuslich isoliert“. Wann mit der Entlassung der Patienten zu rechnen sei, stehe noch nicht fest.

Telefonische Befragung der „Index-Patientin“

„Wir wissen noch zu wenig darüber, wie lange jemand als ansteckend gilt“, sagte Huml. Anders als bislang angenommen, hatte die Chinesin doch schon leichte Symptome wie Müdigkeit gezeigt, während sie sich in Bayern aufhielt. Dies habe sie jedoch auf den Jetlag zurückgeführt. Erst auf dem Rückflug nach China sind die Symptome demnach stärker geworden.

Damit hat sich die These deutscher Wissenschaftler, wonach das Virus auch von Personen übertragen werden könne, die noch keine Symptome zeigen, als fehlerhaft erwiesen. Die Wissenschaftler aus München, die von der ersten Mensch-zu-Mensch-Übertragung bei der Firma Webasto durch eine chinesische Mitarbeiterin berichtet hatten, waren fälschlicherweise davon ausgegangen, dass diese während ihres Aufenthalts in Bayern noch keine Anzeichen der Erkrankung entwickelt hatte.

Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts und der Bayerischen Landesanstalt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit haben nun diese „Index-Patientin“ telefonisch befragt und dabei erfahren, dass sie offenbar schon während des Seminars bei Webasto unter Muskelschmerzen und Müdigkeit litt.

Unterdessen teilte das Gesundheitsamt in Frankfurt mit, dass es den beiden Infizierten gut gehe, die am Wochenende zusammen mit 124 weiteren Personen aus der Region Wuhan nach Deutschland ausgeflogen worden waren. Sie werden zur Zeit im Universitätsklinikum Frankfurt behandelt.

Die britische Regierung empfahl am Dienstag Briten, die sich in China aufhalten, das Land zu verlassen. „Wenn Sie ausreisen können, sollten Sie das tun“, hieß es am Dienstag auf der Internetseite des Außenministeriums in London. Das Auswärtige Amt in Berlin empfahl deutschen Staatsbürgern in China, „eine vorübergehende Ausreise zu erwägen“.

Hintergrund ist die Ausbreitung des Coronavirus, mit dem sich nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 20.000 Menschen infiziert haben. Die Zahl der registrierten Todesopfer stieg auf 427. In Hongkong gab es am Dienstag einen Todesfall. Damit wächst der Druck auf Regierungschefin Carrie Lam, die Grenze zum chinesischen Festland zu schließen.

Staats- und Parteichef Xi Jinping bezeichnete den Ausbruch der Epidemie als „bedeutenden Test für das chinesische System und seine Kapazitäten zur Regierungsführung“. Das Land müsse daraus „Lehren ziehen“, hieß es in einer Mitteilung des Ständigen Ausschusses des Politbüros, der am Montagabend unter Leitung Xi Jinpings tagte. Das Krisenmanagement müsse verbessert und der illegale Handel mit Wildtieren, der als Ursache der Epidemie gilt, entschiedener bekämpft werden.