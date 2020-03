Aktualisiert am

Am Sonntag bleiben alle Kirchen leer

Seelsorge in der Coronakrise

Seelsorge in der Coronakrise :

Seelsorge in der Coronakrise : Am Sonntag bleiben alle Kirchen leer

Heilige Messe ohne Gemeinde in der Marienbasilika in Kevelaer, die per Stream übertragen wird. Bild: dpa

Erstmals werden an einem Sonntag keine christlichen Gottesdienste in Deutschland öffentlich gefeiert. Manche stellen auf Facebook-Streams um. Doch Totenmessen lassen sich so nicht ersetzen.