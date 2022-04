Corona-Bericht des RKI : Die fünfte Welle ist gebrochen

Der Höhepunkt der fünften Corona-Welle ist in Deutschland eindeutig überwunden. Zu diesem Schluss ist das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem neuesten Wochenbericht zur Pandemie gekommen, nachdem sich die Sieben-Tage-Inzidenz seit der Vorwoche um 19 Prozent verringert habe. „Der Gipfel der aktuellen Welle ist jetzt klar überschritten“, heißt es in dem Report, der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

Die Zahl der Neuinfektionen ging demnach in allen Altersgruppen sowie in fast allen Bundesländern zurück. Dennoch wird der „Infektionsdruck“ nach wie vor als „sehr hoch“ eingestuft: Mehr als eine Million Fälle seien dem RKI binnen einer Woche gemeldet worden. Der Anteil positiver Ergebnisse an allen PCR-Tests ist zwar gesunken, mit 52 Prozent aber immer noch deutlich höher als in früheren Infektionswellen.

Krankenhäuser stark belastet

Als „nach wie vor hoch“ bezeichnet das RKI auch die Belastung des Gesundheitswesens. Allerdings gehen die Probleme der Krankenhäuser mehr als in früheren Infektionswellen auf Personalengpässe zurück, weil sich Mitarbeiter selbst infiziert haben oder als Kontaktpersonen in Quarantäne sind. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf Intensivstationen sei in der Meldewoche auf 2111 gesunken.

Angesichts der kürzlich weggefallenen Schutzmaßnahmen hänge es nun besonders von der Umsicht und Rücksichtnahme der Bevölkerung ab, ob sich der günstige Trend fortsetzt, mahnt das RKI. Der Verlauf der Pandemie werde sich auch daran entscheiden, „in welchem Umfang mögliche infektionsrelevante Kontakte zunehmen“, nachdem in den meisten Bundesländern Zugangsbeschränkungen etwa zur Gastronomie entfallen sind und die Maskenpflicht auf wenige Bereiche beschränkt wurde.