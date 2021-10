Sorge vor Corona-Winter : Bringen Ungeimpfte die Krankenhäuser an die Belastungsgrenze?

Aktualisiert am

Bringen Ungeimpfte die Krankenhäuser an die Belastungsgrenze?

Ärzte kümmern sich im April 2020 um Corona-Kranke auf einer Intensivstation in Frankfurt. Bild: Frank Röth

Die Zahlen stiegen unablässig, kaum dass der Oktober begann. Noch zu Monatsbeginn hatte das Robert Koch-Institut (RKI) anhand der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Corona-Ansteckungen eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 17 Fällen pro 100.000 Einwohnern errechnet.

Zur Monatsmitte war die Zahl auf 45 geklettert, und Angela Merkel sagte entnervt: „Es reicht einfach nicht, was wir hier machen.“ Das war 2020, und die Kanzlerin meinte die Regierungen von Bund und Ländern. Der Satz der Kanzlerin fiel Mitte Oktober 2020 in einer Krisensitzung mit den Ministerpräsidenten, mehrere Teilnehmer der Runde haben ihn bestätigt.

Private Feiern in Innenräumen trieben damals die Infektionszahlen in die Höhe, Bund und Länder beschlossen strengere Regeln. Doch die Einschränkungen wirkten nicht sofort, zeigten sich nicht unmittelbar in den offiziellen Zahlen. Ende Oktober hatte die Inzidenz den Wert von 91 erreicht. Bund und Länder schlossen Restaurants, Theater und andere Freizeitstätten. Merkel schwor die Deutschen auf einen „schweren Winter“ ein.

Wieder Ende Oktober, ein Jahr danach. Blickt man dieser Tage auf die Entwicklung der Inzidenz, dann weist die Fieberkurve der Pandemie einige Parallelen auf. Lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zu Monatsbeginn noch bei 68, erreichte sie am Montag 110,1 – schon am Sonntag war sie zum ersten Mal seit Mai wieder dreistellig. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 6573 Neuansteckungen im ganzen Land.

Senioren sind wieder gefährdet

„Es ist damit zu rechnen, dass sich im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen noch beschleunigen wird“, mahnt das RKI in seiner jüngsten Lageeinschätzung. Am stärksten trifft es gerade Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, bei ihnen lag die Inzidenz zuletzt bei 175.

Insgesamt breitet sich Corona besonders unter fünf bis 19 Jahre alten Kindern und Jugendlichen aus. Doch die Statistiker beim RKI treibt noch etwas anderes um. Erstmals seit Anfang Mai sei die Inzidenz bei Menschen über 90 Jahren zuletzt wieder auf mehr als 50 gestiegen, hieß es – nämlich auf knapp 64. Das könnte bald zum Problem werden. Denn Senioren sind besonders gefährdet, schwer an Covid-19 zu erkranken.

Auch Christian Karagiannidis ist alarmiert. Der Internist leitet das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), das Intensivbettenkapazitäten in Echtzeit erfasst. Er legt zwei Kurven übereinander: Hier die Entwicklung der Inzidenz, dort die Zahl der Erstaufnahmen auf die Intensivstationen wegen Covid-19. Die Zahlen seien gerade „eng aneinandergekoppelt“, sagt er.

Die Inzidenz spiele nach wie vor die entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Pandemie, ist Karagiannidis überzeugt. Er geht davon aus, dass die Zahl der Ansteckungen unterschätzt wird, da nach dem Ende der kostenlosen Bürgertests Anfang Oktober weniger getestet werde. Bei den Infektionen gebe es gerade Steigerungsraten von teilweise 20, 30 Prozent binnen kurzer Zeit. Karagiannidis sagt: „Das ist wirklich bedenklich.“

Warum ändert die Impfung nicht alles?

Ihn erinnert die aktuelle Entwicklung stark an den Oktober vor einem Jahr. Wenn man die Inzidenzen von heute und damals nebeneinander legt, dann sei das „unglaublich“, sagt Karagiannidis. Bis auf die Ebene der einzelnen Kreise hinunter gebe es sichtbare Übereinstimmungen. „Wir machen eins zu eins dieselben Fehler, die wir vor einem Jahr gemacht haben.“