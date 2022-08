Infektionsschutzgesetz : Die Corona-Winterreifen sollen die Länder draufziehen

Viele Intensivstationen in Deutschland können nicht alle Patienten versorgen, weil das Personal in Quarantäne ist Bild: obs

Es sagt viel aus über dieses Land und seine gegenwärtige Regierung, dass man in der Hauptstadt zu der Überzeugung gelangt ist, die Bürger am ehesten über eine Autometapher für die vermeintlich gute Sache einnehmen zu können. Die Strategen im Regierungsviertel hätten den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz schließlich auch einfach als Stufenmodell bezeichnen können. Aber das taten sie nicht. Stattdessen entwarfen sie das Bild von einer verschneiten Alpenstraße, um die Corona-Maßnahmen für Herbst und Winter zu veranschaulichen. So sieht moderne Politikvermittlung aus: Die Metapher von „Winterreifen“ und „Schneeketten“ hat offiziell Eingang in die Regierungskommunikation der Ampelkoalition gefunden.

Wer ein Auto sein Eigen nennt, weiß vermutlich, dass das Wechseln auf Winterreifen in der Werkstatt zwar lästig ist, das eigenhändige Anlegen der Schneeketten auf einem matschigen Parkplatz aber eine echte Pest. Dazu passt, dass sich der Bund in Sachen Virus auf die „Winterreifen“ beschränkt, genau genommen nicht einmal auf alle vier. Ihm genügt, sagen wir, die Vorderachse – also die Vorgabe, dass in Flugzeugen, Fernzügen und Krankenhäusern bitte schön weiterhin FFP2-Maske getragen wird. Die Bereifung der Hinterachse sowie das hässliche Anbringen der Ketten sind Sache anderer.