Fragen an einen Epidemiologen : Ich bin doppelt geimpft. Muss ich mich trotzdem testen lassen?

Impfskeptiker gelten als Treiber der Pandemie – doch Geimpfte wähnen sich in falscher Sicherheit. Ein Gespräch mit dem Forscher André Karch über Sinn und Unsinn von 3 G, 2 G und 2 G plus.

Herr Karch, bei uns im Büro gilt seit Wochen die 3-G-Regel. Seit Sommer bin ich doppelt geimpft. Sollte ich mich trotzdem testen lassen?

Es spricht generell nichts gegen tägliche Testung. Sie müssen aber abwägen: Was sind die Risiken, wenn Sie sich nicht testen lassen? Was sind die Kosten der Tests? Es hilft niemandem, wenn wir drei PCR-Tests am Tag empfehlen. Wenn Sie keine Symptome haben, ist eine kostenlose Testung pro Woche im Testzentrum mit einem Tiefnasenabstrich plus alle zwei Tage ein Selbsttest durchaus etwas, womit man arbeiten kann.

An Schulen werden feste Kohorten regelmäßig getestet. Wäre das auch am Arbeitsplatz sinnvoll?

Klar, das hätte positive Effekte, weil man die Wahrscheinlichkeit verringert, dass jemand, ohne es zu wissen, infektiös ist. Wenn man diese Pool-Tests durchführen kann, ist das besser, als wenn sich jeder zuhause selbst testet. Das ist sicherlich nicht nur in Schulen sinnvoll. Die Frage ist natürlich immer: Wie geht man mit Geimpften um? Dadurch, dass wir in den letzten Monaten Geimpfte wenig getestet haben, waren darunter sicherlich viele unerkannt infektiöse Personen.

Also gilt für alle Geimpften, dass sie sich mehr testen lassen sollen?

Die Übertragungswahrscheinlichkeit bei einer geimpften Person ist niedriger als bei einer Ungeimpften. Der Unterschied wird jedoch Stück für Stück kleiner. Sicherlich tragen Geimpfte weniger zum Geschehen auf den Intensivstationen bei. Was die Übertragung angeht, ist der Unterschied aber nicht mehr so groß. Da kann es sinnvoll sein, gerade am Arbeitsplatz auch Tests für Geimpfte anzubieten.

Die Impfung schützt mich erstens vor einem schwerem Krankheitsverlauf. Zweitens reduziert sie das Risiko, dass ich Andere anstecke. Was davon lässt schneller nach?

Es gibt Hinweise darauf, dass der Schutz vor schweren Verläufen etwas langsamer nachlässt als der Schutz vor einer Infektion oder davor, übertragungsfähig zu sein. Wenn wir uns die Situation auf den Intensivstationen anschauen, ist es schon so, dass Ungeimpfte relevanter dazu beitragen. Was aber die Virusübertragung angeht, spielen sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte eine Rolle – und letztere zunehmend. Sie sind eben auch seltener getestet als Ungeimpfte. Gleichzeitig schränken sie ihre Verhaltensweisen weniger ein, aus dem falschen Glauben heraus, dass sie geschützt sind.

Ist die Pandemiemüdigkeit also schuld an den hohen Inzidenzen?

Klar, das sehen wir auch in den Daten. Gerade kommen viele Dinge zusammen: Wir haben wieder deutlich mehr Kontakte, der Schutz vor Übertragung lässt bei den Geimpften nach und gleichzeitig haben wir immer noch einen relevanten Anteil an Ungeimpften. Und dazu kommt dann noch die verbesserte Übertragbarkeit durch die saisonalen Bedingungen. Wir Geimpften sind jetzt an einem Punkt, an dem wir uns Gedanken machen sollten, wie wir unser Verhalten ändern können, um unseren Beitrag dazu zu leisten, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen.