Bewegungsfreiheit und Corona : Wie offen dürfen Europas Grenzen sein?

In Deutschland ringen Bund und Länder um die Frage, ob die Grenzkontrollen entfallen sollen - was man in Paris sehr begrüßen würde. Spanien führt dafür eine Quarantäne ein für alle, die aus dem Ausland einreisen.

Ein Beamter der Bundespolizei winkt in Niedersachsen an der Grenze zu den Niederlanden ein Auto heraus. Bild: dpa

Europa ohne Grenzen, das war von Anfang an eine Utopie. Nach und nach wuchs zwar der Schengen-Raum an, in dem es keine Kontrollen an den Binnengrenzen geben sollte. Doch tatsächlich haben seitdem viele Länder Polizisten an ihre Grenzen gestellt – wegen Terrorgefahr, zur Abwehr irregulärer Migration, zuletzt zur Eindämmung des Coronavirus. Mit dem Ausbruch der Pandemie setzten die Krisenkabinette in den meisten Hauptstädten zunächst auf nationale Lösungen. Die Menschen sollten zu Hause bleiben, nicht quer durchs Land und schon gar nicht ins Ausland reisen, da schienen Reisebeschränkungen vielen Regierungen ein probates Mittel – ein europäischer Flickenteppich war entstanden.

An diesem Mittwoch will das Berliner Corona-Kabinett entscheiden, ob es die Kontrollen an der Grenze zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark aufrechterhält. Vor gut einer Woche wurden die Kontrollen abermals verlängert, zunächst bis Freitag. Viele Grenzübergänge sind geschlossen, der Übertritt ist nur aus „triftigem Grund“ gestattet – und in den Grenzregionen ist der Unmut darüber groß. Paare ohne Trauschein haben nach wie vor Probleme, wenn sie sich besuchen wollen, Pendler müssen lange Umwege fahren, Kinder mitten in der Nacht aufstehen, weil der Schulbus nicht den direkten Weg nehmen kann.

Im Bundesinnenministerium ist man weiter davon überzeugt, dass der Schutz der Grenze einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, die Infektionen in Deutschland in Schach zu halten. Wenn es nach der Fachebene im Haus geht, sollen die Kontrollen vorerst fortgesetzt werden, allerdings mit einigen Erleichterungen: So könnten mehr Grenzübergänge geöffnet werden und schrittweise die Gruppe der Personen erweitert werden, die ins Nachbarland fahren dürfen. Im Auswärtigen Amt hingegen steht man innereuropäischen Grenzöffnungen positiv gegenüber. Die Frage wird vor allem in ihren Wirkungen auf das Image der Europäischen Union und auf den europäischen Zusammenhalt betrachtet. Außenminister Heiko Maas (SPD) hat seit Wochen immer wieder die Forderung vorgetragen, wichtig sei ein abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen. Eine Zielmarke, die das Auswärtige Amt sich selbst gesetzt hat, ist die Befristung der internationalen Reisewarnung bis Mitte Juni.

Für die Bundesregierung war der Wille der Landesregierungen von vornherein maßgeblich für die Frage, an welchen Stellen überhaupt kontrolliert wird. An der Grenze zu Belgien und den Niederlanden steht die Bundespolizei zum Beispiel nicht, die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollten keine Kontrollen. In Stuttgart, Saarbrücken, Mainz und Kiel dagegen bat man Mitte März dafür um Unterstützung. In Rheinland-Pfalz und im Saarland hat sich das Stimmungsbild aber nun gedreht; die Regierungen wollen, dass die Kontrollen aufgehoben werden.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich öffentlich nicht festlegen, wohl auch aus Rücksicht auf seine eigene Partei, die prinzipiell gegen Grenzkontrollen ist. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte dieser Zeitung dagegen, man dürfe das bisher Erreichte „nicht durch vorschnellen gänzlichen Verzicht auf Grenzkontrollen riskieren“. Umgekehrt wurden in der Unionsfraktion im Bundestag am Dienstag zahlreiche Stimmen laut, die eine Lockerung der geltenden Grenzsperren verlangten.