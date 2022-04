Corona-Welle : RKI sieht den Höhepunkt „wahrscheinlich erreicht“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält den Höhepunkt der gegenwärtigen Wel­­le der Corona-Infektionen in Deutschland für „wahrscheinlich er­reicht“, warnt allerdings weiterhin vor einem hohen Infektionsdruck und schätzt die Gefährdung der Bevöl­ke­rung daher unverändert als „sehr hoch“ ein. Das geht aus dem jüngsten Wo­chenbericht hervor, den das RKI am Donnerstagabend veröffentlich hat.

Zwar ist die bundesweite Sieben-­Tage-Inzidenz zuletzt gefallen – am Frei­tagmorgen lag der Wert bei 1586 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche –, doch ist die Zahl der mit der Omikron-Variante in Zusammenhang stehenden Todesfälle nach Auffassung des RKI mit etwa 200 pro Tag nach wie vor „erheblich“. Während sich jüngere Menschen zuletzt tendenziell weniger oft mit Corona in­fizierten, stiegen die Inzidenzen bei Älteren an – in der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen um mehr als fünf Prozent binnen einer Woche. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, also der Anteil der im Krankenhaus behandelten Patienten mit positivem Corona-Testergebnis, bleibt ebenso weitgehend konstant wie die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser.

„Bitte tragt die Maske weiter“

Das RKI führt die weiterhin zahl­reichen Neuansteckungen auf mehrere Gründe zurück. Zum einen breite sich der noch etwas ansteckendere Omi­kron-Typ BA.2 weiter aus, sein Anteil an allen genetisch untersuchten Proben sei zuletzt auf mehr als 80 Prozent ge­stiegen. Zum anderen sieht das RKI in der „Rücknahme von kontaktreduzierenden Maßnahmen“ und in einem ent­sprechend veränderten Verhalten der Bürger Gründe für die hohen Zahlen.

Vor dem Hintergrund, dass die meisten Corona-Maßnahmen in vielen Bundesländern auslaufen, mahnt das RKI zur Vorsicht. „Der weitere Verlauf der Pandemie hängt mit davon ab, ob sich größere Teile der Bevölkerung auch bei Reduktion staatlich angeordneter Maßnahmen weiterhin umsichtig und rücksichtsvoll verhalten beziehungsweise in welchem Umfang mögliche infektionsrelevante Kontakte zu­nehmen“, heißt es.

Nach dem neuen Infektionsschutz­gesetz gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske nur noch, wenn der Landtag eines Bundeslands ein Gebiet als sogenannten Hotspot ausweist. Bislang ha­ben nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils das ganze Land zum Hotspot erklärt, Bremen könnte folgen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), forderte die Bürger seines Landes auf, freiwillig in Innenräumen weiter Maske zu tragen. Dies diene der Sicherheit. Die gesetzlichen Hürden der Hotspot-Regelung seien zu hoch, der Bund trage dafür die Verantwortung. Die oppositionelle SPD appellierte an die Schüler des Bundeslands: „Bitte tragt die Maske weiter.“

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat das geänderte Infektionsschutzgesetz abermals gegen Kritik ver­teidigt. „Das Gesetz ist streng, aber es ist nicht schlecht“, sagte er am Freitag in der ARD. Es sei „sehr klar und handwerklich gut gemacht“.