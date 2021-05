Impfgipfel : Kinder sind doch nicht das Wichtigste

Warten auf den Piks: Vom 7. Juni an werden Kindern Impfangebote gemacht – so wie auch den Erwachsenen, die noch nicht an der Reihe sind. Bild: dpa

Der Impfgipfel der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten hat die Kontroversen um das Impfen von Kindern gegen Covid-19 offengelegt. Das betrifft vor allem die unterschiedliche Beurteilung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA und die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO). Am Freitag hat die EMA die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech bei Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren empfohlen, wie das in den USA und Kanada bereits der Fall ist. Bisher ist das Präparat in der EU erst von 16 Jahren an zugelassen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin
Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten".

Die STIKO hat ihre Empfehlung für kommende Woche angekündigt. Sie könnte dazu raten, den Wirkstoff nur für minderjährige Risikopatienten einzusetzen. Bisher hat sich die Bundesregierung an die Ratschläge gehalten. Etwa als die EMA die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson für unter Sechzigjährige als unbedenklich erklärte, das deutsche Gremium sich aber gegen den Einsatz in dieser Altersgruppe aussprach; die Empfehlung gilt bis heute.