Aktualisiert am

Alles schlimm, weiter so!

Coronavirus in Deutschland

Coronavirus in Deutschland :

Coronavirus in Deutschland : Alles schlimm, weiter so!

Der Expertenrat der Bundesregierung warnt vor ­steigenden Corona-Zahlen, vor allem Kinder und Jugendliche stecken sich derzeit an. Neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie werden jedoch nicht empfohlen. Warum?

Volle Klassenzimmer, wenig Abstand: So wie im vergangenen Sommer sieht es auch jetzt in vielen Schulen in Deutschland aus. Bild: dpa

An Warnungen haben die Mitglieder des Expertenrats der Bundesregierung zur Corona-Pandemie bisher nicht gespart. Der Schutz vor einer Ansteckung mit der Omikron­-Variante durch Impfung oder Genesung sei „herabgesetzt“, schrieben sie zum Beispiel in der ersten von zwei Stellungnahmen, die das Gremium am Wochenende ver­öffentlicht hat. Und sie beließen es nicht bei dieser Feststellung. Die Fachleute erwarten demnach steigende Sieben-Tage-­Inzidenzen, die regional Werte von „mehreren Tausend“ Infektionen pro 100.000 Einwohner erreichen können.

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Bundesweit gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die Inzidenz am Montag mit 840,3 an. Vor allem bei den über 50-Jährigen warnte das Gremium vor einer „zu großen Impflücke“ und befürchtete, dass demnächst „sehr viele Krankenhausaufnahmen zu erwarten“ sind.

Steile Kurve bei den Kindern

Das alles klang nicht gerade so, als könnte man die Dinge weiterlaufen lassen wie bisher. Doch genau dafür warben die 19 Fachleute kurz vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag: Die bisherigen Maßnahmen sollten beibehalten und strikt umgesetzt werden, schrieb der Expertenrat. Zusätzliche Schritte könnten nötig werden, wenn in Zukunft „kritische Marken“ wie eine hohe Hospitalisierungsrate erreicht werden.

Doch wann die Zahl der Krankenhausaufnahmen kritisch ist und welche weiteren Marken man heranziehen kann, dazu schweigen sich die Fachleute aus. Auch kein Wort dazu, welche Maßnahmen aus ihrer Sicht dann nötig werden. Immerhin geben sie den politisch Verantwortlichen den Hinweis mit, dass ebendiese Schritte „jetzt so vorbereitet werden“ sollten, „dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können“.

Wie das angesichts der vielen Fragezeichen gelingen kann, führen die Mitglieder des Expertenrats allerdings nicht aus. In einer Beschlussvorlage für die Runde der Ministerpräsidenten steht denn auch, dass die gegenwärtigen Maßnahmen erst einmal weiter gelten sollen. Öffnungsperspektiven sollen erst entwickelt werden, wenn „eine Überlastung von Kritischer Infrastruktur im Allgemeinen und Gesundheitssystem im Besonderen ausgeschlossen werden kann“, heißt es in dem Dokument, das der F.A.Z. vorliegt.

Neue Zahlen des RKI machen deutlich, dass sich das Coronavirus zuletzt vor allem unter Kindern und Jugendlichen stark verbreitet hat. Laut dem jüngsten Wochenbericht, der Daten der zweiten Kalenderwoche abbildet – also vom 10. bis 16. Januar –, kletterte die bundesweite Inzidenz binnen einer Woche um den Faktor 1,4. Teils deutlich stärker stiegen die Inzidenzen bei den Jüngeren. Mit 1183 Fällen pro 100.000 Personen war die Inzidenz bei den 15- bis 19-Jährigen unter allen Altersgruppen am höchsten. Bei den 10- bis 14-Jährigen verdoppelte sich die Inzidenz binnen einer Woche fast, der Wert lag zuletzt bei 1138.

„Risiken für kleine Kinder extrem gering“

Am stärksten wies die Kurve der Ansteckungen bei Kindern zwischen fünf und neun Jahren nach oben, die Inzidenz stieg fast um den Faktor 2,3 auf 1096. Auf niedrigerem Niveau steckten sich auch Klein­kinder bis vier Jahre verstärkt mit Corona an, die Inzidenz verdoppelte sich auf 461.

Der Berliner Kinderarzt Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, hat die Entwicklung in seiner Schöneberger Praxis bereits beobachtet. „Wir sehen sehr viel mehr Kinder, die infiziert sind“, sagt Maske der F.A.Z. Viele Ansteckungen fielen jedoch bei routinemäßigen Tests auf und nicht, weil die Kinder Anzeichen einer Erkrankung zeigen. „Viele Kinder sind infiziert, aber nicht krank.“ Eltern rät Maske daher, bei einem positiven Testergebnis Ruhe zu bewahren. „Die Risiken für kleine Kinder, bei einer Infektion überhaupt zu erkranken, sind extrem gering. Schwere Verläufe sind so selten, dass man das fast vernachlässigen kann.“