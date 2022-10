Corona-Regeln im Herbst : Masken sind zumutbar

Kein Zweifel, die Corona-Herbstwelle ist in den Krankenhäusern angekommen. Im zurückliegenden Monat hat sich die Zahl der Krankenhauspatienten mit positivem Virustest mehr als verdoppelt. Ähnliches gilt für den Anteil der positiv Getesteten auf den Intensivstationen. Die Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern ist vielerorts enorm gestiegen, immer öfter werden wieder planbare Operationen verschoben.

Planbare Operation, das klingt nicht besonders dramatisch. In der Tat handelt es sich bei solchen sogenannten Elektiveingriffen nicht um Notfälle. Es betrifft Krebspatienten genauso wie jene, die wegen eines verschlissenen Gelenks Ersatz brauchen. Viele Studien aus der Frühphase der Pandemie haben aber auf erschreckende Weise deutlich gemacht, dass massenhaft abgesagte planbare Operationen bei den Betroffenen großes Leid verursachen.

Keine Landesregierung darf es zulassen, dass sich das wiederholt. Die Bundesländer müssen deshalb dafür sorgen, dass der Notbetrieb nicht aufs Neue zum Normalfall wird. Sie müssen die Maskenpflicht wieder ausweiten, sollte sich die Situation nicht bald spürbar entspannen.

Strukturproblem in den Krankenhäusern

Die Länder haben keine echte Alternative. Die hohe Zahl von Corona-Patienten in den Kliniken ist nämlich nur ein Teil des Problems. Die teils massiven Krankheitsausfälle bei Ärzten und Pflegern machen den Unterschied, ob eine Station die Arbeit gerade noch bewältigen kann oder ob sie Patienten mit Operationstermin kurzfristig wegschicken muss. Um das Personal vor Ansteckungen zu schützen, haben etliche Krankenhäuser bereits wieder die Besuchsregelungen verschärft.

Würden die Krankenhäuser ihr Personal massiv aufstocken, könnten sie die Ausfälle besser wegstecken. Es brauchte so viele zusätzliche Ärzte und Pfleger, dass alle Patienten angemessen betreut werden können – auch jene, die einen Elektiveingriff benötigen. Dann wäre eine Maskenpflicht auch diesen Herbst nicht nötig. Doch erstens sind viele Krankenhäuser schon jetzt deutlich unterfinanziert und könnten sich die zusätzlichen Stellen gar nicht leisten. Zweitens ist es einigermaßen unwahrscheinlich, in kurzer Zeit genügend Personal zu finden, das hinreichend qualifiziert ist. Bereits heute bleiben viele freie Stellen lange unbesetzt.

Mehr zum Thema 1/

Die Corona-Herbstwelle verstärkt also ein Strukturproblem in den Krankenhäusern, und das kann mit Reformen kurzfristig nicht gelöst werden. Deshalb bleibt den Bundesländern, die sowohl für die Krankenhäuser als auch für die meisten Corona-Regeln zuständig sind, am Ende kaum eine Wahl. Ihr bestes Mittel, die Versorgung aller Patienten sicherzustellen, ist es, Ansteckungen zu vermeiden. Es wäre ein wirksamer und zumutbarer Eingriff in die Freiheit der Bürger, in Bussen und Bahnen, in Ämtern und Supermärkten vorübergehend wieder Maske zu tragen. Er wäre kleiner als die Entscheidung, Tumorkranke zu vertrösten oder Kniepatienten länger auf den Rollstuhl zu verweisen. Und Ärzten sowie Pflegern mutet man die Maske im Dienst ja auch ohne Weiteres zu.

Im Moment fallen die Inzidenzen wieder, das ist eine gute Nachricht. Es kommt nun darauf an, ob der Trend von Dauer ist oder nur vorübergehend. Die Gesundheitsminister haben ihre Beratungen in der Sache auf Anfang November vertagt – angeblich weil sie einheitlich vorgehen wollen. Doch jeder weiß, dass Einheitlichkeit in der Pandemie noch keine Landesregierung interessiert hat. Es will bloß niemand der Erste sein, der eine unpopuläre Entscheidung trifft.