Pandemiebekämpfung : Warum die Hospitalisierungsquote problematisch ist

Intensivmediziner am 16. November 2021 in einem Krankenhaus in Freising. Bild: AFP

Das hatten sich die Bundeskanzlerin und ihr potentieller Nachfolger sicher anders vorgestellt. Die Amtsübergabe von Angela Merkel (CDU) an Olaf Scholz (SPD) wird mutmaßlich mitten in der vierten Corona-Welle stattfinden, der vielleicht aggressivsten, die Deutschland bisher gesehen hat. Zu wenige Personen seien erst-, zweit-, drittgeimpft, Ärzte und Pflegekräfte gerieten abermals an den „Rand der Überforderung“, warnte die Bundeskanzlerin am Freitag in ihrer Videoansprache. Neben dem Appell, sich immunisieren zu lassen, stellte Merkel einen weiteren Gedanken in den Vordergrund, der auch auf ihrem Treffen mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag eine zentrale Rolle spielen wird. Es gehe darum, dass Bund und Länder geschlossen handelten, indem sie sich im Kampf gegen die Pandemie „zu einheitlichen Regeln verpflichten“.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Damit meinte Merkel, dass sich die Länder am sogenannten Hospitalisierungsindex orientieren sollten. Diese Rate gibt an, wie viele Covid-19-Patienten je 100 .000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen in Kliniken eingeliefert wurden. Nach einer vom Robert Koch-Institut (RKI) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im September angeregten Änderung gilt diese Kennziffer im Infektionsschutzgesetz jetzt als „wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen“, um die regionale und überregionale stationäre Versorgung sicherzustellen.