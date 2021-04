Corona-Pandemie : Wann erreicht Deutschland die Herdenimmunität?

Für Optimisten wie für Pessimisten finden sich in diesen Tagen Daten, die ihre Sicht auf die Corona-Pandemie bestätigen. Einerseits sind die meisten Covid-Hochrisikopatienten in Deutschland inzwischen mindestens einmal geimpft worden. Auch die Teststrategie greift mittlerweile hierzulande. Auf der anderen Seite meldet das Robert-Koch-Institut weiterhin täglich hohe Fallzahlen. Die Intensivstationen sind voll mit Tausenden Covid-Patienten, die beatmet werden müssen. Hunderte Menschen sterben zudem weiterhin an den Folgen des Virus – trotz Notbremse und Kontaktbeschränkungen. Dennoch ist unübersehbar, dass sich die Lage langsam aufzuhellen beginnt. Die Zahl der Impfungen wächst rasant. Im Sommer, so haben es die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten nach ihrer „MPK der Hoffnung“ am Montag angekündigt, könnte jeder Impfwillige seine erste Dosis erhalten haben.

Die Frage ist: Führen diese Impfungen auch dazu, dass sich in Deutschland eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus entwickelt? Schließlich wird sie oft als Voraussetzung dafür genannt, dass die Menschen guten Gewissens wieder ein normales Leben führen können.

Fakt ist: Schon eine erste Impfdosis, gleich welcher Marke, schützt eine deutliche Mehrheit der Impflinge vor Covid-19. Die Kurve der Covid-Opfer und -Beatmeten flacht bei den Senioren inzwischen ab. Aber reicht das schon aus? Ein Zustand, in dem ein großer Teil der Bevölkerung so weit immun ist, dass sich das Virus nicht mehr weiter ausbreiten kann, ist selbst mit hochwirksamen Covid-Impfstoffen schwer erreichbar. Zwischen 50 und 90 Prozent der Bevölkerung sollten immun sein, so weit auseinander gingen zuletzt die Schätzungen von Epidemiologen, wenn es um das Ziel einer Herden- oder Gemeinschaftsimmunität ging.

Israel, das weltweit führend bei den Anti-Corona-Impfungen ist, hat fünf Millionen seiner knapp 9,3 Millionen starken Bevölkerung schon zweimal geimpft. In den Kliniken liegen derzeit knapp hundert schwerkranke Covid-Patienten. An zwei Tagen waren zuletzt keine Toten mehr gemeldet worden. Und dennoch spricht im Land kaum jemand davon, dass in Israel die Herdenimmunität zum Greifen nahe sei.

Tatsächlich verbirgt sich hinter den Expertenschätzungen für die Herdenimmunität eine bedeutende Unsicherheit, die durch die Ausbreitung von infektiöseren Virusvarianten in den vergangenen vier Monaten noch einmal gewachsen ist. Die Übertragbarkeit, der sogenannte Reproduktionswert (R-Wert) des Erregers, ist eine entscheidende Größe bei der Abschätzung der Schwelle zur Herdenimmunität. Je höher er ist, umso mehr nichtimmunisierte Menschen kann das Virus anstecken – und desto ferner rückt die Herdenimmunität. Extrem hoch ansteckende Erreger wie Masern führen dazu, dass sogar über neunzig Prozent der Bevölkerung immunisiert werden müssen, bis eine Herdenimmunität erreicht ist.

Corona-Maßnahmen und Mutationen verändern den „effektiven“ R-Wert in der Realität und beeinflussen damit die Herdenimmunität. Masken und Abstandsregeln senken ihn. Mutanten, die An steckungen erleichtern, erhöhen den R-Wert. Impfungen sind der ultimative Weg, die Vermehrung des Virus einzudämmen; auch im Falle des Coronavirus.

Nach einer aktuellen, noch nicht wissenschaftlich begutachteten Preprint-Studie eines Oxforder Forscherteams mit über dreihundertsiebzigtausend PCR-getesteten Briten dürften diese Bedingungen für einen Großteil der zweifach Geimpften erfüllt sein. Das zeigen zumindest die Daten für den Impfstoff von Biontech und Pfizer klar. Drei Wochen nach der zweiten Dosis sind demnach mehr als zwei Drittel so weit geschützt, dass sie sich nicht mehr anstecken. Die Zahl der potentiellen „Superspreader“, die besonders viel Virus im Nasen-Rachenraum haben, wurde mit der Impfung um gut neunzig Prozent gesenkt.

Es bleibt ein langer Weg

Solche Daten sind eine Bestätigung der Anfang April verschickten Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, die die Bundeskanzlerin nach dem jüngsten Impfgipfel zu der Aussage veranlasste, vollständig Geimpfte bald von den Grundrechtseinschränkungen befreien zu wollen. Dennoch führt die positive Entwicklung nach übereinstimmender Expertensicht nicht auf schnellem Weg in die Herdenimmu nität. Vielmehr, heißt es, gehe das nur Schritt für Schritt und mutmaßlich in verschiedenen Landesteilen auch unterschiedlich schnell. Erst wenn flächendeckend Erfolge zu verzeichnen seien, könnten die Ansteckungsraten dauerhaft gesenkt werden.

Bis dahin dürfte es noch ein langer Weg sein. Das liegt nicht nur an der beachtlichen Zahl von Impfverweigerern hierzulande. Auch jene, die sich nicht impfen lassen können, und die mit der Zeit wieder schwindende Immunität in breiten Teilen der Bevölkerung dürften nach einhelliger Expertenansicht dafür sorgen, dass Sars-CoV-2 fortbestehen und das Ringen um eine Herdenimmunität andauern wird.