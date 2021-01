Wegen der Corona-Politik : Wie eine Familie das Vertrauen verliert

Vor ein paar Tagen hing ein Absperrband vor dem Eingang unseres Lieblingsplatzes in der Pandemie. Rot und weiß gestreift, „Polizei“ stand darauf, die Botschaft war klar. Wir standen trotzdem erst ratlos davor, und dann wütend. Viel wird in dieser Zeit von Zermürbung gesprochen, das Wort schwirrte uns durch den Kopf. In diesem Moment haben wir nicht nur verstanden, was das meint, sondern haben es im Bauch gefühlt. Das ist die Geschichte einer Zermürbung.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Der Lieblingsplatz ist nur ein paar Dutzend Schritte lang und noch weniger breit, der Boden ist aus rotem Tartan, der seit Monaten meist schmierig ist. Zwei Tore aus Eisenstangen, ein Basketballkorb und drum herum ein hoher Zaun, daneben ein Spielplatz. Als die Sportvereine im Herbst dichtmachen mussten, sind wir mit dem Erstklässler hierhergekommen, immer früh am Morgen an freien Tagen, kaum war die Sonne aufgegangen. Fußballtraining, eins gegen eins, dribbeln, passen, schießen, es konnte nichts Schöneres geben. Und wenn die Sonne höher stieg, der Platz sich langsam füllte, sind wir wieder gegangen.