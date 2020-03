Coronavirus : Können deutsche Städte abgeriegelt werden?

Als nichts mehr half, begannen die Menschen in China zu singen. Sie saßen in Hochhäusern in Wuhan und durften ihre Wohnungen nicht verlassen. Auf den Straßen patrouillierte das Militär, die Geschäfte waren geschlossen, die Krankenhäuser überfüllt. Also standen die Leute am Fenster und blickten auf eine leere Stadt. Nachbarn riefen sich aus sicherer Entfernung Durchhalteparolen zu. Jemand sang etwas. Immer mehr stimmten ein. Es war die chinesische Nationalhymne: „Steht auf! Alle, die keine Sklaven mehr sein möchten! Lasst uns aus unserem Fleisch und Blut die neuen Mauern bauen. In größter Bedrängnis ist Chinas Volk. Der Unterdrückten letzter Schrei ertönt: Steht auf!“

Viele Chinesen mochten dieses Pathos. Videos davon wurden im Internet geteilt. Der Text der Nationalhymne schien auch irgendwie zur Lage zu passen. Schließlich hatten die Leute von Wuhan wirklich mit ihrem „Fleisch und Blut“ eine Mauer errichtet. Sie sollten das Virus eindämmen, indem sie im Zweifel krank wurden, aber dafür der Rest der Welt verschont blieb. Die Quarantäne von Wuhan hat eine Pandemie nicht verhindert, aber verzögert. So hatte die Welt etwas Zeit, sich auf das Unweigerliche einzustellen.

Das Vorgehen der Pekinger Führung war eisern. In Wuhan leben elf Millionen Menschen. Das entspricht zweimal dem gesamten Ruhrgebiet. Freiheitliche Grundrechte gab es für die Eingeschlossenen keine mehr. Nun fragen sich viele Europäer, ob auch sie demnächst auf ihren Balkonen stehen und die Marseillaise oder die dritte Strophe des Deutschlandliedes trällern. Ob auch in deutschen Städten bald Militär in den Straßen patrouilliert, Regionen abgeriegelt werden und Menschen unter Zwang in Notunterkünften schlafen müssen. Wäre das hierzulande möglich?

Auf dem Papier schon. Wenn eine Seuche grassiert, werden die Dinge nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt. Dort heißt es in Paragraph 28, dass der Staat etliche Grundrechte einschränken darf, die Freiheit der Person zum Beispiel, die Versammlungsfreiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Die Behörden dürfen Infizierte isolieren, auch mit Gewalt. Sie dürfen sie zu Untersuchungen zwingen. Sie dürfen auch Bürger, die gesund sind, unter Hausarrest stellen oder an einem Ort festhalten. Es kann Berufsverbote geben, erlassen von den Landesregierungen. Auch die sogenannten Notstandsgesetze könnten zum Einsatz kommen. Studenten wollten sie im Jahr 1968 verhindern. Es gelang ihnen nicht. Bei einer Großseuche könnte zum Beispiel der Artikel 35 des Grundgesetzes angewendet werden, der damals geändert wurde. Dann ließe sich die Bundeswehr im Inland einsetzen. Radpanzer könnten durch den Landkreis Heinsberg rollen, wo es zuletzt einige Corona-Fälle gab. So hatten sich Studentenführer wie Rudi Dutschke wohl einst die kommende Militärdiktatur vorgestellt.

Aber das ist alles nur Theorie. In der Realität wird es nichts oder kaum etwas davon geben können in Deutschland.

Anders als in China gilt hierzulande bei jedem Behördenhandeln der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der lautet: Eine Maßnahme muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Wuhan wurde schon abgeriegelt, als nur einige tausend Menschen mit dem Virus infiziert waren. Behörden in Deutschland müssten sich für eine solche Entscheidung rechtfertigen. „Die Maßnahme wäre nur rechtmäßig, wenn es kein milderes Mittel gibt. Wenn man nicht zum Beispiel statt eine Stadt abzusperren nur die zehn Infizierten unter Hausarrest stellt“, sagt Karim Maciejewski, Verwaltungsrechtler an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Würde ein Gericht erkennen, dass die Maßnahme unverhältnismäßig war, könnten Unternehmen und Privatleute Schadenersatz fordern. Bei einer wochenlangen, illegalen Quarantäne wären das Milliardenbeträge.

Anders als in China gibt es in Deutschland auch keine Zentralregierung, die weitreichende Befehle geben kann. In den meisten Bundesländern haben die Kommunen das Kommando, auch in Nordrhein-Westfalen, wo gerade Corona grassiert. Ob der Landkreis Heinsberg abgeriegelt wird, entscheiden also nicht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn oder Ministerpräsident Armin Laschet, sondern Landrat Stephan Pusch. Spahn sagt selbst, dass er wenig zu entscheiden hat. Das meiste bestimmen die Kommunen. „Immer dann, wenn es zu konkreten Entscheidungen kommt: Großveranstaltung, ja oder nein? Wie ist die Anordnung für die einzelne Person in der einzelnen Lage, was Quarantäne-Unterbringung, Isolation angeht? Wie ist es mit Schulen, Kindergärten, öffentlichen Einrichtungen? Das sind Entscheidungen der Kommune vor Ort“, sagte Spahn kürzlich.