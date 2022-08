Neue Corona-Varianten? : Wissenschaftler wetten nicht auf den „Omikron-Winter“

Aktualisiert am

Wie wahrscheinlich ein „Omikron-Winter“ ist, wie das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Aussicht gestellt hat, ist alles andere als sicheres Wissen. Neue SARS-CoV-2-Varianten tauchen immer wieder auf, auch genetisch stark abweichende Erregervarianten. Allerdings hätte eine Herbst- und Winterwelle mit einer der Omikron-Subvarianten auf jeden Fall Vorteile – etwa den, dass das Immunsystem der meisten Menschen nach der massiven Omikron-Infektionswelle seit diesem Frühjahr eine erhöhte Kreuzimmunität aufweist.

Die sogenannte serologische Ähnlichkeit – also die Ähnlichkeit in den Oberflächenmerkmalen des Erregers – würde zumindest die Chance erhöhen, dass das Immunsystem der Geimpften und jüngst Infizierten einigermaßen gewappnet ist für die Attacken leicht veränderter Omikron-Subvarianten. Auch die neuesten an Omikron angepassten Impfstoffe helfen zusätzlich.