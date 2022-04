Stand der Forschung : Die neuen Corona-Varianten und was wir über sie wissen

Das Szenario einer neuen, gefährlicheren Sars-CoV-2-Variante als Omikron ist mit einer aktuellen Vorab-Veröffentlichung von Wissenschaftlern des Pasteur-Instituts in Paris ein Stückweit realistischer geworden. „XD“, eine genetische Kombination aus Delta, der virulenteren Vorgängervariante, und Omikron war Mitte Januar erstmals in Südfrankreich aufgetaucht. Sie ist mittlerweile auch vereinzelt in Deutschland, Belgien und den Niederlanden gefunden worden und zeichnet sich nicht nur durch genetische Besonderheiten aus, vielmehr ist sie offenbar auch klinisch auffällig: Die Forscher berichten über zwei- bis dreimal so häufigen Geruchs- und Geschmacksverlust.

Viel ist das noch nicht an klinischen Informationen. Aber für eine Entdeckung, die nicht einmal drei Monate zurück liegt und für eine Variante, die sich offenkundig auch erst einmal nicht rasend schnell ausbreitet, ist nicht viel mehr zu erwarten. Omikron, die aktuell dominierende Variante, die durch ihre extrem leichte Übertragung und die Fähigkeit zur Immunflucht und zu wiederholten Infektionen bekannt ist, hatte sich schließlich auch erst mehr als ein halbes Jahr nach der Entdeckung durchgesetzt. Das war der Omikron-Subtyp BA.1. Vermutlich fast gleichzeitig war vor etwa einem Jahr ein anderer Omikron-Subtyp, BA.2, entstanden. Und aus diesen wiederum haben sich weitere Viruslinien mit leicht abweichenden Mutationen herausgebildet.

Die mit einigen speziellen Mutationen ausgestattete Schwestervariante BA.2 hat sich schließlich in der aktuellen, zweiten Omikron-Welle gegenüber den vorherrschenden Coronaviren behauptet und ist inzwischen seinerseits fast überall auf der Welt auf dem Weg, wie bereits in Deutschland oder den USA, zur dominierenden Virusvariante zu werden. Immunologisch sind sich die beiden Omikron-Subtypen sehr ähnlich, was die Wirkung der Impfung angeht, gibt es nach den bisherigen immunologischen Labortests keine großen neuen Befürchtungen.

Was nützt die vierte Impfung?

Wie das allerdings mit den Virus-Rekombinanten wie XD noch wird, vermag derzeit keiner der Virusexperten zu sagen. Die Unsicherheit ist groß, denn parallel zu XD sind in den internationalen Virus-Gendatenbanken wie GISAID und dem „Pango-Netzwerk“ inzwischen genetisch unterschiedliche Neukombinaitonen von Delta und Omikron und deren Subtypen mit zum Teil auch wieder völlig neuen Mutationen registriert worden: XS in den USA, XG und XH in Dänemark, XQ in Großbritannien, XK in Belgien und XM wiederum in den Niederlanden und Deutschland.

Alles in allem sind mindestens 80 einzelne Cluster mit Omikron- oder Delta-Rekombinanten bekannt, deren Bedrohungspotenzial für den Menschen allerdings fast durchweg noch unbekannt ist. Mit einer dritten Impfdosis beziehungsweise einer doppelten Impfung und zusätzlich einer Virus-Infektion ist der Schutz vor schwerer Krankheit sowohl gegenüber BA.1 wie BA.2 sehr groß. Und für ältere Menschen über sechzig Jahren hat sich in einer israelischen Studie mit mehr als 1,2 Millionen Biontech-Geimpften gezeigt, dass die vierte Dosis zwar nur wenige Tage bis Wochen Infektionsschutz bietet, aber einen vierfach höheren sowie deutlich länger anhaltenden Schutz vor schwerer Covid-19.

Was dieser immunologische Schutz gegen die bisher erfolgreichen Omikron-Varianten noch wert ist, sollte sich eine der neuen Rekombinanten oder Subsubtypen ausbreiten, bleibt damit aber völlig unbeantwortet. Klar ist nur: Die erstaunlich rasche Evolution des Virus stoppt nicht, sie lässt vor allem in der gegenwärtigen Hochinzidenzphase nicht nach. Die Hoffnung ist, dass die bisherigen Impfstoffe genügend Kreuzimmunität bieten, um im Herbst zumindest die Krankheitswelle klein halten zu können. Die Impfquote in der Bevölkerung hat sich zu einer der entscheidenden Kennzahlen für den weiteren Pandemieverlauf entwickelt. Und diese Bedeutung dürfte eher noch zu- als abnehmen.