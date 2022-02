Freedom Day? : Freiheit ist keine Eintagsfliege

2-G-Regel am Arbeitsplatz : Hat die Impfpflicht in Italien Wirkung gezeigt?

Seit dem 8. Januar gibt es in Italien eine Impflicht für über Fünfzigjährige. Von Dienstag an dürfen nur noch Geimpfte und Genesene an den Arbeitsplatz. Ob der Plan aufgeht, liegt im Auge des Betrachters.