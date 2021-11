Mediziner fürchten Überlastung : „Die Corona-Lage ist momentan nicht unter Kontrolle“

Der Blick auf die Zahlen stimmt Gernot Marx nicht gerade zuversichtlich. „Wir machen uns große Sorgen“, sagt der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am Montag vor Journalisten. „Die Corona-Lage ist sehr besorgniserregend und momentan nicht unter Kontrolle.“ Denn nicht nur die Infektionszahlen steigen in immer neue Höhen. Auch bei den Covid-19-Patienten, die derzeit auf den Intensivstationen der deutschen Krankenhäuser versorgt werden müssen, weist die Kurve steil nach oben – und ein Ende scheint kaum absehbar.

Am Montag meldet die DIVI, dass bundesweit 3675 Corona-Kranke intensivmedizinisch versorgt werden mussten. Ein kritisch hoher Wert. In den vergangenen Monaten hatten die Fachleute immer wieder darauf hingewiesen, dass es von 3000 Patienten an langsam eng werde. Fast 17 Prozent aller Intensivbetten sind derzeit mit Covid-Patienten belegt, viele von ihnen sind nicht geimpft. Falls die politischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus nicht schnell zu einer Entspannung der Situation führten, seien spätestens im Dezember zusätzliche Schritte notwendig, um die vierte Welle zu brechen, sagt Marx.

Eine ähnlich schlimme Lage wie im vergangenen Winter

„Wir rechnen damit, dass es demnächst mindestens 4500 Intensivpatienten sein werden, selbst wenn alle Maßnahmen gut greifen,“ sagt der Intensivmediziner. Das würde bedeuten, dass die Ärzte und Pfleger noch einmal knapp 1000 Infizierte mehr auf ihren Stationen versorgen müssten als derzeit schon. Dass es so kommt, gilt als wahrscheinlich: Die Lage auf den Intensivstationen bildet mit einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen ab, wie stark das Virus im Land um sich greift.

Die schwerstkranken Covid-Patienten der nächsten Wochen dürften sich also kürzlich bereits angesteckt haben und in diesen Tagen Symptome entwickeln. Die Lage in den Krankenhäusern könnte deshalb bald ähnlich schlimm sein wie im vergangenen Winter, als die Krankenhäuser vielerorts andere Behandlungen verschieben mussten und nur noch Covid-Kranke aufnahmen. Zu Spitzenzeiten wurden bundesweit 5762 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt.

„Wir haben ein Bild, das uns sehr an letztes Jahr erinnert“, sagt Marx. Die Fallzahlen steigen abermals zu einer Jahreszeit, zu der es in den Krankenhäusern ohnehin voller ist als im Sommer. „Das trifft uns bei reduzierten Kapazitäten, weil viele Pflegekräfte aufgrund ihrer Erschöpfung ihre Arbeitszeit reduziert oder den Beruf verlassen haben.“

Die Betten sind also vorhanden, allein es fehlt an Personal. Die Krankenhäuser melden der DIVI derzeit etwa 4000 betreibbare Intensivbetten weniger als vor einem Jahr. Gerade sind auf den Stationen 19.372 Betten belegt und 2705 Betten frei. Notfalls könnten die Kliniken noch weitere 9213 Betten zur Verfügung stellen, doch spätestens dann wären die Behandlungskapazitäten in Deutschland erschöpft.

Dabei ist die Lage in den Kliniken regional unterschiedlich. In Bayern belegten die oft ungeimpften Covid-Kranken 30 Prozent der Intensivbetten, in Nordrhein-Westfalen zehn Prozent, sagt Christian Karagiannidis. Der Arzt leitet das DIVI-Intensivregister, das einen Überblick über die Lage in Deutschland gibt. Die Zahlen seien „eng verknüpft“ mit den regionalen Impfquoten, sagt er. Schon jetzt seien die Krankenhäuser in manchen Regionen überlastet. Doch während Impfungen vergleichsweise schnell zu organisieren wären, lässt sich qualifiziertes Krankenhauspersonal nicht so rasch an die Betten bringen.