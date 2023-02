Sterberaten in Heimen entsprachen Impfquoten in den Ländern

Studie zu Corona-Todesfällen : Sterberaten in Heimen entsprachen Impfquoten in den Ländern

Je weniger Menschen in einem Bundesland gegen Corona geimpft waren, desto höher war die Sterberate in den jeweiligen Pflegeheimen. Auch insgesamt litten die Menschen in Heimen am meisten unter der Pandemie.

In Pflegeheimen in Sachsen und Thüringen waren die Bewohner laut Zahlen der Barmer Krankenkasse besonders gefährdet, mit Covid-19 infiziert zu werden. Bild: dpa

Auf dem Höhepunkt der zweiten Coronawelle in Deutschland im Jahr 2021 gab es laut einer Erhebung der Barmer Krankenkasse einen engen Zusammenhang zwischen der Zahl der Erkrankten in Pflegeheimen und der Impfquote in den entsprechenden Bundesländern. Das geht aus dem Pflegereport 2022 der Krankenkasse hervor.

Bei der Zahl der Erkrankten in Heimen gab es demnach auch große regionale Unterschiede: So sei im Dezember 2021 in Pflegeheimen in Bremen mit 0,57 Prozent der geringste Teil der Bewohner erkrankt gewesen; in Sachsen habe dieser Anteil dagegen 10,3 Prozent betragen; das sei der höchste Wert in Deutschland gewesen, berichtet die Barmer. Schleswig-Holstein lag mit 1,27 Prozent an zweiter Stelle, Thüringen mit 9,73 Prozent auf dem vorletzten Platz. Bundesweit betrug der Wert 4,26 Prozent. In der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der Erkrankten zu diesem Zeitpunkt bei 2,64 Prozent.

„Länder mit einer geringeren Akzeptanz der Corona-Maßnahmen hatten auch höhere Covid-Anteile in der Bevölkerung“, schreiben die Autoren des Reports. Sachsen und Thüringen haben bis heute besonders geringe Impfquoten; derzeit sind dort 50,5 beziehungsweise 54 Prozent der Bevölkerung grundimmunisiert mit einer Auffrischungsimpfung. In Bremen und Schleswig-Holstein liegt die Quote bei 67,2 beziehungsweise 70,7 Prozent. In Bayern, das im Dezember 2021 mit 6,25 Prozent an dritter Stelle der Erkrankten in Pflegeheimen lag, beträgt die Dreifach-Impfquote aktuell 59,4 Prozent.

Fast jeder zweite Corona-Tote lebte in einem Pflegeheim

Insgesamt hatte in Deutschland laut Barmer-Report fast jeder zweite Corona-Tote zuvor in einer Pflegeeinrichtung gewohnt. Bezogen auf die Jahre 2020 und 2021, liegt der gesamte kumulierte Anteil der mit Covid-19 in Pflegeheimen Verstorbenen demnach bei 45 Prozent. „Für die erste und zweite Welle zeigt sich, dass der jeweils größte Anteil der Verstorbenen aus dem Pflegeheim kommt. Im April 2020 kamen 2415 der 3970 erfassten Todesfälle mit Covid-19 (61 Prozent) aus Pflegeheimen. Im Dezember 2020 waren es 11.941 von 21.677 (55 Prozent) Verstorbenen. In der dritten und vierten Welle sank der Anteil deutlich unter 50 Prozent“, heißt es dazu im Pflegereport der Barmer. Trotz einer ähnlichen Zahl an Pflegebedürftigen in der ambulanter Pflege sei dort die Zahl der Verstorbenen mit Covid-19 geringer gewesen, so der Bericht weiter.

Auch beim Personal in den Pflegeheimen hat die Pandemie spuren hinterlassen. Während der Pandemie lag der Anteil der Erkrankten beim Personal in Pflegeheimen sechsmal so hoch und beim Personal in ambulanten Pflegediensten doppelt so hoch wie in der Normalbevölkerung. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen hatten also ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko, heißt es im Pflegereport. 69,5 Prozent der Beschäftigten sagten demnach jetzt, dass sie oft oder immer körperlich erschöpft seien; vor der Pandemie waren es 43,2 Prozent. 81,2 Prozent der mehr als 1000 befragten Pflegerinnen und Pfleger sagten, dass die beruflichen Anforderungen während er Pandemie gestiegen seien. Zudem hätten 43,2 Prozent der Befragten darüber nachgedacht, ihren Beruf aufzugeben, so der Bericht. Vor der Pandemie seien es 19,8 Prozent gewesen.

Die Analyse basiert auf den Daten der rund neun Millionen Versicherten der Barmer Krankenkasse in Deutschland. Die Zahl der Versicherten wurde auf die Gesamtbevölkerung jeweils zum Dezember des entsprechenden Jahres hochgerechnet.