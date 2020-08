Corona-Todesraten : Noch retten die Jungen die Statistik

Die Corona-Kurve abflachen und dann dauerhaft flach halten, dieses Ziel aus den ersten Monaten der Corona-Pandemie, ist derzeit nur in einer Hinsicht unstrittig: Die Zahl der Todesfälle im Land ist seit Mitte April, als jeden Tag noch an die 250 Covid-19-Opfer in deutschen Kliniken und europaweit viertausend Todesfälle täglich zu beklagen waren und etwa ein Fünftel der stationär behandelten Patienten verstorben war, rapide zurück gegangen. Seitdem pendelt die Zahl in den deutschen Tagesstatistiken im einstelligen Bereich, europaweit zählt man weniger als dreihundert Covid-19-Opfer. In dieser Woche gab es auch schon Tage mit nur einem bestätigten Covid-19-Opfer in Deutschland. So bewegt sich die Zahl der insgesamt 9229 registrierten Toten (bei etwa 220.000 bestätigten Coronafällen) langsam auf die zehntausend zu.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Zum Vergleich: Brasilien und die Vereinigten Staaten verzeichnen immer noch jeweils um die tausend Todesfälle pro Tag. Aber auch in den meisten Ländern mit den sehr hohen Infizierten- und Opferzahlen ist ein Trend unübersehbar, je länger die Pandemie dauert: Der Anteil an Infizierten, die an der Krankheit sterben, sinkt allmählich. 4,2 Prozent derer, die in Deutschland positiv getestet wurden, ist gestorben. In vielen Ländern wie auch in Deutschland sinkt dass Risiko weiter, dass die Intensivstationen in den Kliniken Gefahr laufen, überlastet zu werden. Etwas mehr als 200 Menschen im Land werden derzeit intensiv versorgt, die Zahl der freien Intensivbetten liegt bei gut 8500. Die allermeisten Kliniken sind wieder im Vor-Corona-„Normalbetrieb.