Anhaltend hohe Todeszahlen : Wer jetzt noch an Corona stirbt

Als der erste Lockdown in Deutschland in Kraft trat, waren in den sieben Tagen zuvor hierzulande 162 Covid-Todesfälle registriert worden. Als Anfang November dann der „Lockdown light“ galt, waren es 793 Todesfälle. Jetzt, Mitte Mai 2021, sind die Zahlen höher. Noch immer sterben jede Woche weit mehr als tausend Erkrankte an oder mit dem Virus.

Die Perspektive ist freilich aktuell eine bessere: Die Inzidenzen sinken und mittlerweile hat schon mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. Schon bald dürften auch die Todeszahlen zurückgehen. Noch aber sind sie anhaltend hoch. Wer stirbt momentan überhaupt noch an oder mit Corona? Und was ist über die Toten bekannt?