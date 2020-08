Nach Test-Pannen : Huml muss Rede und Antwort stehen

Wann wusste Melanie Huml was über die Test-Pannen? Am Mittwochmittag muss die bayerische Gesundheitsministerin sich in einer Sondersitzung den Fragen der Abgeordneten stellen.

An diesem Mittwoch um 13 Uhr muss die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im bayerischen Landtag den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Dann dürfte es auch darum gehen, wann die Ministerin was über die Test-Pannen wusste, was sie dagegen veranlasste – und vor allem: ob es durch ihr mindestens zögerliches Agieren versäumt wurde, Infizierte von ihrer Infektion zu informieren, ehe sie andere infizieren konnten.

Huml hatte in einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwochnachmittag behauptet, erst am Morgen desselben Tages sei ihr die „Problematik in dieser Art und Weise bekannt geworden“. Sie erwähnte nicht, dass ihr Ministerbüro schon am vergangenen Montag eine Mail bekommen hatte, in der, so berichtet es die „Süddeutsche Zeitung“, die Rede war von mehr als 40.000 Corona-Tests, die noch nicht übermittelt werden konnten, darunter 338 positive Fälle.

Die Opposition im bayerischen Landtag hat deswegen den Vorwurf der Lüge in den Raum gestellt – auch darum wird es in den kommenden Stunden gehen. Und um die Frage, ob Huml nicht sofort hätte an die Öffentlichkeit gehen müssen, um alle, die getestet worden waren, zu warnen, dass sie sich nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Die Staatsregierung, für die auch Staatsminister Florian Herrmann als „Corona-Koordinator“ anwesend sein wird, dürfte sich auf den Standpunkt stellen, dass man sich erst ein Bild der Lage habe verschaffen wollen, ehe man vor die Presse ging.

Huml hatte auch gesagt, dass der private Betreiber der Teststation, Eurofins, von dem die Mail zunächst an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geleitet worden war, noch habe hoffen lassen, dass die Lage schnell in den Griff zu bekommen sei. Huml dürfte sich außerdem auf die Wendung „in dieser Art und Weise“ berufen – 338 positive Fälle sind viel, aber weniger als die letztlich weit mehr als 1000.

Insgesamt dürfte sich die Staatsregierung auf die Strategie verlegen, die Florian Herrmann schon im Interview mit der F.A.Z. hat anklingen lassen: Das alles ist nicht gut gelaufen, aber: „Hätten wir noch zwei, drei Wochen gewartet, dann wären ca. 127.000 Tests eben nicht gemacht worden, die Leute wären aber natürlich trotzdem infiziert gewesen. Und dann hätten wir statt 46 nicht identifizierten Positiven 1250 gehabt, die sich über ganz Deutschland verteilen. Wir testen ja nicht nur Bayern.“ Außerdem dürfte das Augenmerk auf die Frage gelegt werden, wie viel denn andere Bundesländer mit Außergrenze testen. Da sieht die Bilanz tatsächlich eher dürftig aus.

Mit dieser Kommunikationsstrategie ist man bisher aber aus Sicht der Staatsregierung nicht hinreichend durchgedrungen. Richten soll es jetzt nach exklusiven F.A.Z.-Informationen Marcus da Gloria Martins. Er erlangte bundesweite Bekanntheit durch seine Besonnenheit und klare Ansprache als Sprecher der Münchner Polizei während des rechtsextremistischen Terroranschlags auf das Olympia-Einkaufszentrum. Er ist bereits im Amt als Sprecher von Ministerin Huml für Coronafragen.