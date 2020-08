Corona-Test-Panne in Bayern : Der erste Fleck auf der weißen Weste

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, wurde am Mittwochnachmittag manifest: Bei den Corona-Tests für Urlaubsreisende in Bayern ist es zu massiven Verzögerungen bei der Weitergabe der Ergebnisse an die Getesteten gekommen. Von 60.000 Menschen, die an Autobahnraststätten und Hauptbahnhöfen getestet wurden, warteten 44.000 noch auf ihre Ergebnisse. So teilte es die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml in einer eilig anberaumten Pressekonferenz mit. Darunter seien auch 900 nachweislich positiv Getestete. Diese Betroffenen, so beteuerte sie, sollten bis zu diesem Donnerstag zur Mittagszeit ihr Ergebnis bekommen.

Nun kann man sagen, wenigstens testet Bayern überhaupt Urlaubsrückkehrer, die über Land kommen. In diese Richtung gingen noch am Montag die Einlassungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf einer ebenfalls kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Nürnberg. Er regte da noch an, dass sich auch andere Bundesländer an diesem „Dienst“ für das Land beteiligten. Spätestens seit Mittwoch hat sich aber der Wind gedreht. Mit Kritik und unverhohlener Häme blicken andere Bundesländer und andere Parteien nun auf Bayern und insbesondere Söder.

„Eklatantes Regierungsversagen“

Ralf Stegner, SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein, twitterte: „Eklatantes Versagen des Supercoronamatadors Söder bei Coronatests in Bayern. Wer den Mund so voll nimmt, darf sich über bundesweiten Spott nicht wundern.“ Ludwig Hartmann, Fraktionschef der bayerischen Grünen, sprach von „eklatantem Regierungsversagen“. Der Fraktionschef der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag, Alexander Schweitzer, kommentierte die Tatsache, dass Söder am Mittwoch nicht anwesend war, als Huml das Ausmaß der Verzögerungen öffentlich machte: „Und wenn die Pannen zu erklären sind, muss die Ministerin vor die Presse. Das ist mir ein Held, der Herr Söder.“

Aber auch beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK), das mit tausend ehrenamtlichen Helfern als Nothelfer eingesprungen war, um die Tests überhaupt zu gewährleisten, herrscht Verstimmung ob des Gefühls, jetzt auch noch den Schwarzen Peter für die Pannen zugeschoben zu bekommen. Am Mittwochabend wies es „Vorwürfe oder Andeutungen“ zurück, „die darauf schließen lassen, dass die Hilfsorganisationen eine (Teil-)Schuld an dieser Problematik haben. Zudem bedauert das BRK, dass hierdurch der äußerst kurzfristige und schweißtreibende Einsatz der Ehrenamtlichen aller bayerischen Hilfsorganisationen in ein negatives Licht gerückt wird.“

Söder wollte an diesem Donnerstag eigentlich mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther im Watt wandern. Mit dem Politiker also, bei dessen Erwähnung noch vor zwei Jahren viele in der CSU die Augen gerollt haben, weil er in der Flüchtlingspolitik ganz andere Positionen vertrat als sie selbst und über eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nachdachte. Der Termin sollte eine weitere Etappe auf dem Weg der Neuerfindung Söders werden – und nebenbei zeigen, dass er sich auch im Norden der Republik sicher zu bewegen versteht.

Söder weiß, was schöne Bilder bewirken können, im Positiven wie im Negativen. Wattwandern, während daheim die Hütte brennt? Am Mittwochabend teilte Söder mit, dass die Fehler bei den Testzentren „sehr, sehr ärgerlich“ seien. „Das muss behoben werden und darf nicht mehr passieren. Alle Strukturen sind umgehend zu überprüfen.“ Leider müsse er daher den Besuch an der Nordsee absagen. Bezieht das Überprüfen der Strukturen auch ihn selbst mit ein? Söder hat schon oft gezeigt, dass er ein lernendes System ist – und doch nicht so recht aus seiner Haut kann. Auf Letzteres weist der letzte Satz seines Tweets hin: „Bayern geht vor.“

Bisher nur Lob für das Corona-Management

Söder ist bisher für sein Corona-Management sehr gelobt worden. Die Gründe dafür sind womöglich die gleichen wie die, die nun mitverantwortlich für das Versagen sind: aus Hochleistung kann jedenfalls schnell Verschleiß und Überforderung werden. Söder hat in den vergangenen Monaten unentwegt auf dem Gaspedal gestanden – Maßnahmen und Forderungen wurden im Maschinengewehrtakt verkündet. Die bayerische Verwaltung hat enorme Leistungen vollbracht. Aber zuletzt wuchs der Verdruss angesichts des Dauerdrucks.

Für das Aufbauen der Testinfrastruktur an den Hauptbahnhöfen und Raststätten war ursprünglich eine Woche vorgesehen – doch dann verkündete der Ministerpräsident, dass das buchstäblich von heute auf morgen geschehen solle. Auch hier kann man sagen: Eine Pandemie verlangt besondere Anstrengungen, und bei der Verhinderung von Ansteckungen geht es um jede Stunde; so hatte Söder am Anfang der Krise auch immer begründet, wenn er Schutzvorkehrungen und Schließungen einen Tag vor anderen Bundesländern verkündete. Aber im Fall der Tests stieß das an seine Grenzen.

Nach Angaben Humls war der Flaschenhals nicht bei den Laboren, die haben offenbar schnell genug gearbeitet. Aber die Testergebnisse mussten noch bis vor kurzem händisch in Excel-Tabellen eingetragen werden. Man habe versucht, dieses Problem durch mehr Personal zu lösen, aber die Datenmenge sei den Bearbeitern offenbar über den Kopf gewachsen. Am Donnerstag wurde abermals ganz kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt, für 12 Uhr mittags – diesmal vom Bayerischen Roten Kreuz. Es will seine Sicht auf die Pannen darlegen. Kurz darauf legte die Gesundheitsministerin nach und verkündete ihrerseits, um 14 Uhr noch eine Pressekonferenz geben zu wollen.