Streit über epidemische Lage : Am Ende doch ein Scheidungskrieg

Der Machtwechsel von der CDU zur SPD, von Angela Merkel zu Olaf Scholz ist lange Zeit erstaunlich ruhig verlaufen. Merkel und Scholz bekräftigten diesen Eindruck noch, als sie am Donnerstagvormittag während der Bundestagsdebatte über die Reform des Infektionsschutzgesetzes die Regierungsbank verließen und für ein paar Minuten vor aller Augen zum vertraulichen Gespräch verschwanden.

Doch der Eindruck täuscht. Knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl und kurz vor der geplanten Wahl von Scholz zum nächsten Kanzler bricht in Berlin auseinander, was nach drei Großen Koalitionen nicht mehr zusammengehören kann. Wären die Corona-Zahlen weniger dramatisch, hätte sich vielleicht ein anderes Thema gefunden, vielleicht die Flüchtlinge, die über Belarus kommen. Doch angesichts einer heftigen vierten Welle ist es naheliegend, dass der Scheidungskrieg zwischen der Union auf der einen Seite und der SPD mit ihren neuen Partnern Grüne und FDP auf der anderen Seite sich um den Kampf gegen die Pandemie dreht. Die Union habe keine Argumente in der Sache, warf ihr der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, am Donnerstag vor. „Sie kämpfen gegen eine politische Konstellation, die im Werden ist.“