Urlaub und Infektionsschutz : „Wenn wir nicht luschig werden bei der Hygiene, haben wir eine gute Zeit.“

Bilder von vollen Stränden sorgen in aller Welt für Aufregung. Doch in Deutschland sieht man sich auf die Hochsaison gut vorbereitet – und hofft auf viele Gäste.

Die Anziehungskraft von Sonne, Sand und Wellen hat auch im Pandemie-Sommer 2020 nicht nachgelassen. An den Küsten etlicher Meere entstehen derzeit Bilder von proppenvollen Stränden. Selbst in den schwer vom Coronavirus getroffenen Ländern zieht es die Bürger gegenwärtig scharenweise ans Wasser. In Großbritannien waren es insbesondere Aufnahmen aus dem Badeort Bournemouth an der englischen Südküste, die zu einer Debatte führten. In Florida und in Kalifornien bleiben nach dem Besucheransturm der vergangenen Tage an diesem Wochenende etliche Strände geschlossen.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Dicht an dicht scheinen die Menschen aber auch in Deutschland zu liegen. Nachdem entsprechende Bilder vor allem an der Ostsee entstanden waren, machte sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther vor einigen Tagen in Timmendorfer Strand und in Scharbeutz selbst ein Bild der Lage. „Aus der Ferne betrachtet sieht der Strand schon sehr voll aus“, sagte der CDU-Politiker anschließend. „Aber wenn man näher rangeht, sieht man, dass die Menschen die nötigen Abstände mehrheitlich einhalten.“

Eine Frage der Perspektive

Die Wahrnehmung, ob ein Strand lediglich gut besucht oder sträflich überfüllt ist, könnte also auch mit der jeweiligen Kameraperspektive zusammenhängen. Diesen Eindruck hat auch Landrat Sven Ambrosy aus Friesland gewonnen. „Vom Deich aus betrachtet denkt man sich: Um Gottes Willen, ist das voll“, sagt der SPD-Politiker. „Wenn man dann reingeht, haben die Leute aber vier Meter Abstand.“ In seiner Funktion als Vorsitzender des niedersächsischen Tourismusverbandes weist Ambrosy darauf hin, dass der Aufenthalt am Wasser weitgehend ungefährlich sei. „Das Hauptproblem sind die stehenden Aerosole, aber wir haben hier ständig Wind.“

Der Leiter des Bremerhavener Gesundheitsamts mahnt die Besucher dennoch, das Abstandsgebot unbedingt einzuhalten. „Wenn es auf dem Strand sehr eng und sehr voll ist, gibt es auch dort ein Risiko“, sagt Ronny Möckel. „Das gilt besonders an Tagen mit wenig Luftbewegung.“ Für den Amtsarzt und Epidemiologen dienen die vollen Strände aber bloß als Indikator. „Wenn die Strände voll sind, ist auch die restliche Infrastruktur voll.“ Frühstücksräume, Toilettenanlagen, Supermärkte.

Ein erhöhtes Infektionsgeschehen lässt sich an den deutschen Küsten bisher allerdings nicht nachweisen. Die Landkreise an Nord- und Ostsee leuchten auf der Karte in hellen Grüntönen. Vom kritischen Schwellenwert von 50 Fällen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist man dort bisher weit entfernt. Vor dem Komma steht meist eine Null. Häufig gab es wie im Landkreis Friesland in der vergangenen Woche gar keine Infektion mehr. „Den letzten Fall hatte ich hier vor drei Wochen“, berichtet Landrat Ambrosy. „Seit Beginn der Pandemie hatten wir hier insgesamt bloß 35 Erkrankte.“

Der Trend war schon vor Corona da

Als Tourismusfunktionär blickt Ambrosy deshalb mit Zuversicht auf die beginnende Hochsaison. „Wenn wir jetzt nicht luschig werden bei der Hygiene, haben wir eine richtig gute Zeit.“ Ambrosy kann nicht nur von gut ausgelasteten Ferienunterkünften an der Küste berichten, sondern in diesem Jahr auch von guten Buchungszahlen aus dem Hinterland sowie anderen niedersächsischen Ferienregionen wie dem Harz.

Die Corona-Pandemie befeuert aus seiner Sicht eine schon länger zu beobachtende Entwicklung. „Der Deutschlandtourismus ist seit zehn Jahren im Kommen. Und was individueller ist, wie Ferienwohnungen oder Camping, boomt ganz besonders.“ Profiteure seien kleinere Städtchen wie Aurich, die zwar idyllisch sind, aber nicht direkt an der Küste liegen. In Corona-Zeiten erhoffen sich viele Menschen dort einen sicheren Urlaub. Ambrosy hofft, dass sich damit die Stärke des Inlandstourismus weiter festigt. „Die Leute merken derzeit: Mensch, was leben wir in einem tollen Land.“