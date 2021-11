Steigende Infektionszahlen : Söder: Maskenpflicht auch unter 2-G-Bedingungen

Aktualisiert am

Die Bayern sollen nach dem Willen von Markus Söder (CSU) künftig auch unter 2-G-Bedingungen Maske tragen. Deutschland sei in Sachen Corona „null winterfest“, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, am Sonntag kurz vor der zweitägigen Haushaltsklausur der bayerischen Staatsregierung Bild: dpa

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen soll in Bayern künftig auch überall dort eine Maskenpflicht gelten, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag vor einer Klausurtagung seines Kabinetts in München an. Die 2G-Regel erlaubt damit künftig nicht mehr, dort auf Masken komplett zu verzichten.

Söder befürchtet nach eigenen Worten ein „Entgleiten“ der Corona-Lage in Deutschland. Bund und Länder müssten zusammen entschieden handeln, sagte er am Sonntag in München. Der von den Ampel-Parteien im Bund skizzierte Gesetzesrahmen sei „in jeder Beziehung unzureichend“, betonte der CSU-Vorsitzende. „Deutschland ist null winterfest.“

Söder appellierte an FDP, Grüne und SPD, die Bedenken von Medizinerinnen und Medizinern ernstzunehmen und die Corona-Regeln deutlich zu verschärfen. Er habe auch Verständnis dafür, dass Geimpfte zunehmend die Geduld verlören, weil sich die Lage wegen der Ungeimpften momentan so zuspitze. Auch wenn es rechtlich schwierig wäre, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, so gebe es doch „eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen“, betonte er.

Die Corona-Infektionszahlen erreichen in diesen Tagen die höchsten Werte seit Beginn der Pandemie. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag rund 33.500 neue Corona-Infektionen und 55 weitere Todesfälle binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 289 nach 277,4 am Vortag.