Die fünfte Welle : So bereitet sich Deutschland auf Omikron vor

Die Omikron-Welle rollt auf Deutschland zu – und das Land bereitet sich darauf vor. Denn obwohl manches darauf hindeutet, dass der Krankheitsverlauf bei Omikron weniger schwer sein könnte als bei der Delta-Variante, ist Omikron viel ansteckender. Die schiere Zahl selbst leichter oder mittelschwerer Infektionen könnte deshalb nicht nur die Krankenhäuser in Bedrängnis bringen.

Wenn viele Mitarbeiter gleichzeitig krank oder in Quarantäne sind, würde das auch andere Bereiche der kritischen Infrastruktur hart treffen: Strom- und Wasserversorger, Polizei und Feuerwehr, Verkehrs- und Telekommunikationsbetriebe. „Engpässe beim Schlüsselpersonal sind ein sehr realistisches Szenario“, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katas­trophenhilfe (BBK) der F.A.S. Das Amt erarbeitet mit dem Bund, den Ländern und den betroffenen Unternehmen seit Jahren Empfehlungen für den Krisenfall, die dann in eigenen Pandemieplänen verwirklicht werden können. In den ersten vier Corona-Wellen hätten sich diese Empfehlungen bewährt, so die Sprecherin. „Deshalb gab es bisher keine Ausfälle.“

Wachsam, aber nicht panisch

Omikron ist aber eine größere Herausforderung. Nicht erst seit der Aufforderung von Kanzler Scholz, die Pandemiepläne wegen Omikron zu überprüfen, sind diese deshalb vielerorts nachgeschärft worden. Sie sind nicht einheitlich; es gibt einen nationalen Pandemieplan, Pandemie- oder Influenzapläne der Länder, Richtlinien für den Krisenfall in Unternehmen. Doch die Maßnahmen klingen in vielen Plänen ähnlich: Kernbereiche priorisieren, Schlüsselpersonal benennen und vor Infektionen schützen, Notbesetzungen akquirieren, die notfalls die Kernbereiche bedienen können. „Das kann dazu führen, dass dann an der Empfangstheke niemand mehr sitzt oder bestimmte Services nicht wie gewohnt funktionieren, aber die systemkritischen Bereiche weiterlaufen können“, sagte die BBK-Sprecherin. Nicht der Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur sei in einer massiven Omikron-Welle zu erwarten, aber Einschränkungen im öffentlichen Bereich und bei Dienstleistungen.

Wachsam, aber nicht panisch: Das ist auch die Haltung im Polizeipräsidium in Mainz. Dort wurde in der Pandemie ein Stufenkonzept erarbeitet, um die Belegschaft so gut wie möglich vor Infektionen zu schützen: vermehrtes Arbeiten in Gleitzeit mit wenig Überlappungen, nur ein Beamter pro Doppelbüro, Home­office, wo immer es geht. Seit Kurzem werden die Beamten auch von der Bereitschaftspolizei unterstützt, um das eigene Personal zu schonen, etwa bei Patrouillen auf den Weihnachtsmärkten. Notfalls könnten Bereitschaftspolizisten sogar mit Streife fahren, sagte ein Präsidiumssprecher der F.A.S. Derzeit sieht man in Mainz keine Gefahr, dass die Einsatzfähigkeit durch Omikron beeinträchtigt werden könnte – und verweist auch auf die hohe Impfquote unter den Beamten von 95 Prozent. Auch aus anderen Bundesländern ist von einer überdurchschnittlichen Quote bei der Polizei die Rede, auch durch viele eigene Impfstationen.

„Wir können alles stufenweise runterfahren“

Auch bei der Fraport AG, die den Frankfurter Flughafen betreibt, ist man „zuversichtlich“, bei vielen Krankheitsausfällen „flexibel agieren“ zu können, sagte eine Sprecherin der F.A.S. – selbst wenn von den etwa 8000 Mitarbeitern nur etwa 2500 im Homeoffice arbeiten könnten. Für „alle Szenarien“ gebe es aber Notfallpläne, die mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik regelmäßig abgesprochen würden. Am Münchner Flughafen klingt das ähnlich. „Wir machen uns keine Sorgen“, sagte ein Sprecher der F.A.S. Seit der Pandemie trenne man etwa strickt die Teams der Feuerwehren. Sollte es zu einem Corona-Fall kommen, müssten so nicht gleich alle in Quarantäne. In München glaubt man auch, dass die Passagierzahlen sinken würden, wenn viele Menschen gleichzeitig erkrankten. Der Flughafen würde dann weniger Leute benötigen, käme also gar nicht in starke personelle Engpässe. Dann könne eine Landebahn geschlossen werden oder notfalls auch ein Terminal. „Wir können alles stufenweise runterfahren.“