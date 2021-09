RKI-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 84,3

Aktualisiert am

Ein Schüler führt einen Corona-Schnelltest an sich selbst durch. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

4749 Corona-Neuinfektionen treiben die Inzidenz weiter in die Höhe. Die Amtsärzte sind dagegen, dass es in den Bundesländern unterschiedliche Regeln für Quarantäne an Schulen gibt.