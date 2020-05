Wie lange ohne Schule? : Bildung ist mehr als Betreuung

Notbetreuung in einer Grundschule in Brandenburg Bild: dpa

Nach über zwei Monaten häuslichen Lernens und ein paar vereinzelten Schulstunden ist Schülern, Eltern und Lehrern klar, dass es nicht auf Dauer so weitergehen kann. Familiäre Auseinandersetzungen, technische Schwierigkeiten mit den digitalen Methoden, langweilige Schulaufgaben gehören zu den Begleiterscheinungen, die Bildungsdefizite in ungeahntem Ausmaß beschleunigen.

Solche Defizite betreffen keineswegs nur die Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, deren Eltern nicht als Hilfslehrer wirken können. Sie betreffen auch die Kinder von Alleinerziehenden oder die Schüler, die von ihren Lehrern nicht erreicht werden.

Spätestens Ende des Schuljahrs wird eine ganze Generation ein Drittel des Schuljahrs verpasst haben. Bildungsökonomen wissen, dass damit drei bis vier Prozent Einkommensverluste in der Erwerbsbiographie verbunden sind. Doch das ist längst nicht alles.

Schüler verlernen das Lernen, Grundschüler der Eingangsklassen lernen nicht Schreiben, Lesen und Rechnen. Oder sie verlieren die Freude daran, weil ihre Eltern verständlicherweise keine elementaren Unterrichtstechniken beherrschen. Einzelne Schüler verlieren den Anschluss und erleben täglich vor dem Computer das eigene Versagen.

Bildungsziele spielen keine Rolle

Trotzdem werden die Schulöffnungen bis heute nicht unter dem Gesichtspunkt der Bildungsdefizite diskutiert. Es geht um Betreuung oder um virologische Aspekte. Bildungsziele spielen keine Rolle.

Die Kultusministerien sind seit Beginn der Krise zu Befehlsempfängern der Staatskanzleien geworden und arbeiten Aufträge ab. Sie finden sich zwischen allen Stühlen. Einerseits müssen sie die Gesundheit von Schülern und Lehrern schützen, andererseits wissen sie nur zu gut, dass die Bildungsdefizite sich mit weiteren Einschränkungen zu einer unaufholbaren Lücke häufen werden.

Zugleich sehen sie sich den Forderungen der Eltern ausgesetzt, die vor allem Verlässlichkeit und Betreuung wollen, um ihrem Beruf wieder ungehindert nachgehen zu können. Lehrerverbänden geht es wiederum vor allem um die Unversehrtheit der Lehrer.

Hygienekonzepte zur Beruhigung des Gewissens

Kein Kultusminister will am Ende dafür verantwortlich sein, dass sich neue Infektionsherde entwickeln, Gesundheitsämter reihenweise Schulen schließen und das öffentliche Leben regional wieder eingeschränkt wird. Allerdings sind Neuinfektionen selbst dann nicht auszuschließen, wenn man auch im neuen Schuljahr beim unseligen Wechsel zwischen häuslichem Lernen und stundenweiser Präsenz in der Schule bleibt.