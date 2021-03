Corona-Test in Neukölln : „Nicht die Wattespitze anfassen“

An Berlins Schulen werden Schnelltests auf das Coronavirus zur Regel. Helfen sie, den Betrieb auch in der dritten Pandemiewelle aufrechtzuerhalten? Ein Besuch am Ernst-Abbe-Gymnasium.

Justizministerin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag zu Besuch am Ernst-Abbe Gymnasium Bild: Reuters

„Wir wollen nicht unsere Eltern anstecken“, sagen die drei Schülerinnen am Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln. Sie sind entschlossen, sich zwei Mal pro Woche selbst zu testen. Die Schülerinnen stehen auf dem großen Schulhof des Backsteinbaus. Es herrscht große Ruhe. Alle drei glauben nicht, dass die Ansteckungsgefahr in der Schule am größten ist. Die Enge in den öffentlichen Verkehrsmitteln macht ihnen viel größere Sorgen. „Ich komme mit dem Fahrrad“, sagt eine von ihnen ganz unbesorgt, und lacht. Sie alle waren während der Schulschließung und der Phase des Distanzunterrichts täglich in der Schule, um in Ruhe arbeiten zu können. 94 Prozent der Schüler am Ernst-Abbe-Gymnasium verfügen über einen Migrationshintergrund, einige wohnen beengt mit ihrer großen Familie.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Die Schülerinnen hatten Angst vor dem Rachenabstrich, den das medizinische Personal beim Schnelltest durch die Nase vornimmt. Seit der vergangenen Woche werden sie in Berlin für alle Schüler angeboten. Drei Millionen zugelassener Selbsttests der Firmen Siemens und Roche hatte die Schulbehörde bestellt, sie werden so schnell wie möglich verteilt. Täglich kommen Nachlieferungen, doch die Schulen wissen nicht, wie viele. Das Ernst-Abbe-Gymnasium, als Brennpunktschule ständig mit der Organisation des Schulalltags und sozialen Fragen befasst, bietet allen 350 Schülern in der zehnten Klasse und in den Oberstufen Schulungen für die Benutzung der Schnelltests an.