Mythos Schmierinfektion : Warum wir wieder Hände schütteln können

"Kein Händeschütteln" fordert ein Plakat am Eingang einer Bäckerei in Hanau die Kunden auf. Bild: Frank Rumpenhorst

Wer eine kleine gedankliche Pirouette drehen will, geht auf die Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums. Dort steht: „Auch eine Übertragung der Coronaviren über Oberflächen ist möglich.“ Das wissen die meisten Deutschen natürlich. Deshalb schütteln sie seit Beginn der Pandemie keine Hände mehr, drücken Türklinken mit dem Ellenbogen herunter und benutzen ihren Wohnungsschlüssel, um Aufzugtasten zu drücken.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Sie bezahlen überall mit Karte, waschen sich beim Friseur die Hände, bekommen in Wartezimmern keine Zeitschriften. In Schwimmbädern gehen die Putzkräfte herum und wischen Armaturen ab, in Kinos desinfizieren sie zwischen den Filmen alle Armlehnen. In Sportvereinen wird unentwegt alles abgewischt, wo Schweiß war, Restaurants haben keine Speisekarten aus Papier, man muss sie auf dem eigenen Telefon lesen.

Überall stehen Desinfektionsmittel, in jeder Firma, in jedem Geschäft. Betriebe mit Publikumsverkehr brauchen ein Hygienekonzept, und in jedem Hygienekonzept muss stehen, was zur Desinfektion von Händen und Oberflächen getan wird, so steht es in den Corona-Verordnungen der Landesregierungen. Die Angst vor Schmierinfektionen ist also nicht nur ein Gefühl, sondern eine von oben verordnete Haltung. Leider gibt es dafür nur eine sehr vage Begründung.

Das Ministerium verweist als Quelle auf eine Seite des Robert-Koch-Instituts. Dort steht: „Eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen ist insbesondere in der unmittelbaren Umgebung der infektiösen Person nicht auszuschließen.“ Das ist schon etwas schwächer formuliert als beim Ministerium. Es ist also nur „nicht auszuschließen“, dass eine Schmierinfektion stattfindet, wenn jemand mit Corona sich gerade die Nase geputzt und danach den Türknopf in der U-Bahn gedrückt hat. Für den Laien klingt das plausibel, so kennt man es von anderen Viren.

„Eine Transmission über Oberflächen wurde bisher nicht belegt.“

Für Details verweist das Robert-Koch-Institut auf einen Abschnitt, in dem es ausführlich um die Überlebenskraft des Virus auf Oberflächen geht. Dort steht: „Eine Transmission von SARS-CoV-2 über kontaminierte Oberflächen wurde außerhalb des Gesundheitswesens bisher nicht belegt.“ Das ist noch schwächer. Die Forscher wissen eigentlich nur, dass das Virus auf Oberflächen eine gewisse Zeit lang überleben kann. Es ist aus dem Alltagsleben aber kein einziger Fall bekannt, in dem sich tatsächlich jemand mit Corona angesteckt hat, weil er etwas angefasst hat. Irgendetwas verhindert Schmierinfektionen bei Corona.

Wer mehr wissen will, den verweist das Robert-Koch-Institut auf eine Zusammenstellung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Dort steht: „Für die Möglichkeit einer Infektion des Menschen über den Kontakt mit Produkten, Bedarfsgegenständen oder durch Lebensmittel gibt es beim aktuellen Ausbruch bisher nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand keine Belege.“ Wer hier angelangt ist, hat sich einmal um sich selbst gedreht.

Das Gesundheitsministerium sagt, dass man Corona kriegen kann, wenn man etwas anfasst, und nennt Quellen, in denen steht, dass genau das noch nicht nachgewiesen wurde. Kein einziges Mal, auf der ganzen Welt.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck war neulich im Urlaub, und als er in das Hotelrestaurant kam, sprühte ihm der Ober zwei Portionen Alkohol in die Hand. Das war verpflichtend für alle Gäste. Streeck sagte zu ihm: „Sie wissen schon, dass das nichts bringt, oder?“ Der Ober entschuldigte sich, das sei eben die Vorschrift, es müsse sein. „Das ist eine Scheinsicherheit, die man den Menschen geben will“, sagt Streeck heute.

Eigentlich sprach von Anfang an alles dafür, dass Corona sich über die Luft überträgt und nicht über Berührungen. Ganz früh in der Pandemie machte Streeck eine Studie in Heinsberg, wo es nach einer Karnevalssitzung zu einem Massenausbruch gekommen war. Streecks Leute gingen in die Wohnungen der Infizierten und nahmen überall Proben, auf Türklinken, Oberflächen, Toilettenschüsseln. „Wir haben zwar die RNA nachweisen können, also die Reste des Virus, aber nie ein lebendes Virus aus den Abstrichen anzüchten können“, erzählt Streeck.