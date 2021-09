Booster-Impfungen : Der Wert der dritten Dosis

Im Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart Bild: dpa

So viel Stress um eine sensationelle Impfung, wer hätte das erwartet? Selbst jetzt, da die Covid-19-Impfung für Jugendliche auch von der Ständigen Impfkommission endlich empfohlen wird, die Sicherheit damit bekräftigt und eine weitere Voraussetzung geschaffen ist, die Impfquote weiter voranzubringen, bröckelt bei vielen die Zuversicht. Die Millionen Impfzauderer sind es nicht allein. Misstrauen breitet sich auch aus, weil mit dem Fortgang der Pandemie in den Herbst hinein neue Unsicherheiten und quälende Fragen auftauchen, die sich selbst durch die Impfautoritäten vorläufig nicht ganz aus der Welt schaffen lassen.

Ganz oben steht da die Diskussion um Auffrischungsimpfungen, auch „Booster“ genannt. Ob tatsächlich eine zusätzliche, dritte Dosis (bei Johnson & Johnson eine Zweitdosis) nötig wird, um optimalen Impfschutz zu erzielen, ist längst geklärt. Das Immunsystem profitiert fast in jedem Fall. Das überrascht auch nicht sonderlich. Bei vielen Impfungen, nicht zuletzt Kinderimpfungen, gibt es das Dreifachschema. Sie wirken mit dem Booster am effektivsten und deutlich länger.

Israel hat inzwischen die meiste Erfahrungen mit Covid-19-Boostern, und die zeigen klar: Der Impfschutz, der natürlicherweise in den Monaten nach der zweiten Dosis nachlässt, weil ein Teil der Antikörper und Immunzellen nach dem ersten Immun-Hochleistungstraining verschwindet, lässt sich insbesondere bei Immungeschwächten und Hochaltrigen mit der Auffrischungsdosis radikal wieder hochfahren.

Wie lange, bleibt vorerst aber unklar. Noch dünn ist einstweilen auch die Datenlage hinsichtlich der Nebenwirkungen einer Zusatzdosis – auch das ein Grund für das neuerliche Zögern der STIKO. Der immunologische Nutzen jedenfalls ist unbestritten, gerade jetzt zum Winter hin für die Risikogruppen in der Bevölkerung.

Vorbild Israel?

Immungeschwächt sind in unserem Land viele Millionen, nicht nur Transplantierte, chronisch Nierenkranke oder Krebspatienten in Behandlung. Auch Rheuma- oder Autoimmunpatienten, die dauerhaft mit entzündungshemmendem Kortison behandelt werden, oder hochgradig Übergewichte mit Risikofaktoren können vom Booster erheblich profitieren.

Israel geht deshalb auch weiter, viel weiter als einige Länder hierzulande – dem STIKO-Plazet vorgreifend. Alle Bürger über zwölf Jahre sollen, so will es die Regierung in Israel, vor dem Winter die Auffrischung erhalten, und wer sie nicht hat, könnte im Grünen Pass schon bald den Status Geimpfter verlieren.

Starke Impfanreize zu setzen und den Druck zu erhöhen, um Impflücken zu schließen, hat aber seinen Preis. Impfpflicht durch die Hintertür ist nur einer der naheliegenden Vorwürfe. Das Vertrauen in die Impfung leidet insgesamt, wenn die Botschaft verbreitet wird, ohne Auffrischung sei man vor dem Virus – jedenfalls der hochinfektiösen Delta-Variante – schlechter geschützt als nach den klinischen Prüfungen der Impfstoffe versprochen.

Impfstoffe schützen auch ohne Booster

Das Gegenteil trifft zu: Die Impfstoffe schützen auch ohne Booster und trotz Delta hoch effektiv. Wer sich bisher vollständig hat impfen lassen und nicht zu einer der Risikogruppen zählt, ist noch immer fünfmal so gut vor einer Infektion und fast dreißigmal so gut vor einer Covid-19-Erkrankung geschützt – die Folgeschäden der Krankheit eingeschlossen.

Das ändert nichts daran, dass Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko, Alte und solche mit krankheitsbedingt geschwächtem Immunsystem nach Überzeugung aller Experten baldmöglichst der Auffrischungsimpfung bedürfen, weil sie auch als erste geimpft wurden. Anders ist die Situation für alle anderen.

Wer dagegen die gesamte Bevölkerung schnellstmöglich zu schützen verspricht wie die Regierung in Washington, der riskiert nicht nur eine neue Priorisierungsdebatte im Land. Er bricht auch das in den Sonntagsreden seit Beginn der Impfkampagnen vorgetragene Solidaritätsversprechen, wonach die Pandemie erst überwunden wird, wenn alle geschützt sind.

Viele afrikanische und asiatische Länder sind mit Impfquoten im niedrigen einstelligen Bereich immer noch so weit entfernt von einer Eindämmung der Seuche, dass die Prioritäten fürs Erste eigentlich auf der Hand liegen sollten. So lange sich gefährliche Impfdurchbrüche in der geimpften Bevölkerung nicht häufen, sollte aus reinem Selbstschutz das Ziel sein, die großen Impflücken auch außerhalb der Landesgrenzen möglichst schnell zu schließen. Das Boostern wäre also erstmal nur den immunologisch Bedürftigen zu empfehlen.

Auch ohne Booster müssen Geimpfte kaum den Covid-Tod fürchten. Ungeimpfte hingegen sind nicht nur viel stärker gefährdet, sie sind auch die größte Quelle für neue, gefährlichere Varianten. Ungeimpfte sind obendrein deutlich ansteckender. Ob die Auffrischungsimpfung zusätzlich – und wenn ja, wie lange – dazu beitragen kann, die Fallzahlen zu senken, weiß vorerst niemand. Aber Fallzahlen sollen politisch ja auch gar nicht mehr entscheidungsrelevant sein.