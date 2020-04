Regelungen wegen Corona : Was an Ostern erlaubt ist

Werden die Bürger sich auch in den Osterferien, wenn das Wetter gut ist und die Lust auf Ausflüge groß, an die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie halten? Die Sorge, die Disziplin der Bundesbürger könnte nachlassen, treibt die Verantwortlichen in der Politik und die Polizeien der Länder von Nord bis Süd um. Sie appellieren an die Bürger, im Urlaub und während der Feiertage die Regeln weiter einzuhalten – auch wenn nicht alles verboten ist.

So verkündete Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, in ihrer jüngsten Botschaft eine gute Nachricht: „Niemand muss auf seinen Osterspaziergang in diesem Jahr verzichten.“ Spazieren sollen die Leute allerdings nur dort, wo sie auch wohnen – das gilt auch für die Bürger im eigenen Land. „Wir können leider in diesem Jahr nicht alle zusammen an die Ostsee fahren“, sagte die Sozialdemokratin.

Nur Besuche innerhalb der Kernfamilie

Am Donnerstagnachmittag stellte Schwesig die verschärften Maßnahmen ihres Landes vor; gerade rechtzeitig, bevor die meisten Bundesländer in die Ferien starten. Normalerweise ziehen zu dieser Zeit viele Tausende Touristen in die Ferienhäuser und -wohnungen an Ost- und Nordsee. In diesem Jahr wollen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein das mit aller Kraft verhindern.

Verboten sind touristische Reisen ohnehin schon. Wie viele andere Länder haben sie in den vergangenen Tagen aber die Regeln verschärft – bis hin zu Bußgeldkatalogen für Vergehen. Denn das Virus soll nicht durch das ganze Land gefahren werden.

Schon seit dem 20. März kontrollieren Polizei und Ordnungsämter im Norden auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns die Fahrzeuge, die keine Kennzeichen aus dem Land haben. Es gibt feste Kontrollpunkte an den Landesgrenzen, mobile Kontrollen, und die Ordnungsämter haben einen Blick auf die Kennzeichen. Bleiben darf nur, wer einen triftigen Grund hat: Arbeit zum Beispiel oder den Erstwohnsitz.

Wer nur den Zweitwohnsitz im Land hat, wurde längst zur Ausreise aufgefordert. Besuche innerhalb der Kernfamilie, also Eltern, Kinder oder Enkel, sind nicht verboten – doch aus Schwerin wurde dazu aufgerufen, sie zu unterlassen.

Aus dem Innenministerium heißt es, dass bis einschließlich Donnerstag 25.251 Fahrzeuge kontrolliert worden sind. 2204 seien abgewiesen worden und mussten umkehren. Damit auch zu Ostern nicht mehr unnötig gereist wird, sollen Polizei und Ordnungsämter nun sogar darauf achten, wenn Kennzeichen zwar aus Mecklenburg-Vorpommern sind, aber nicht aus der eigenen Stadt oder dem Landkreis.

„Kommt nicht in die Niederlande“

Im bevölkerungsreichsten Bundesland im Westen gehört es für viele Rheinländer und Westfalen seit Jahren zur Familientradition, über Ostern zu den Nachbarn nach Holland zu fahren. Hotels und Ferienhäuser in den Küstenorten sind oft Monate im Voraus ausgebucht.

Die Stammgäste kommen nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern in großer Zahl auch aus Belgien, weshalb der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte in drei Sprachen dazu aufrief, diesmal nicht in sein Land zu reisen: „Kom niet naar Nederland, bleib zu Hause, restez à la maison!“.

Auch an seine reiselustigen Landsleute appellierte er, auf jede Form des Tourismus zu verzichten. Die Niederländer sind freiheitsliebend – deshalb setzt Rutte nach wie vor auf Freiwilligkeit. Verbote gibt es gleichwohl längst. Die beliebte Küstenprovinz Zeeland hat touristische Übernachtungen untersagt, sogar in der eigenen Ferienwohnung. Dasselbe gilt in der Hafenstadt Rotterdam. In den anderen niederländischen Regionen sind Ferien im Prinzip noch möglich, allerdings haben Museen, Restaurants und Cafés geschlossen.

Derweil befürchten die Einwohner von beliebten Tagesausflugszielen in Nordrhein-Westfalen schon an diesem milden Wochenende überrannt zu werden. Die Stadt Lügde im Landkreis Lippe hat vorsorglich die Zufahrt zur höchsten Erhebung im Weserbergland geschlossen.

Monschau in der Eifel hat seine Narzissentäler und -wiesen gesperrt. Grund dafür ist auch, dass die Blumenwiesen zur Hälfte auf belgischem Territorium liegen und es in Belgien – anders als in Deutschland – ein striktes Verbot für Ausflugsfahrten gibt. In Nordrhein-Westfalen sind lediglich Busreisen und Übernachtungen zu touristischen Zwecken untersagt.