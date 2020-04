Corona-Regeln : Kleinkrieg um die Parkbank

Ist das erlaubt? Ein Mann und eine Frau auf einer Bank im bayerischen Staffelberg. Bild: dpa

Was ist erlaubt in Zeiten des Kontaktverbots? In Sachsen müssen Richter klären, wie weit das Lebensumfeld eines Menschen reicht. Und in Bayern wird diskutiert, ob man sich noch mit einem Buch auf die Bank setzen darf.